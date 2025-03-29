الجيزة تجهز 640 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.. إليك التفاصيل

خصصت محافظة الجيزة 640 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، استعدادًا لاستقبال المواطنين في أول أيام العيد، جاء ذلك وفقًا لما أعلنه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في بيان اليوم حصل الموجز على نسخة منه.

تخصيص خطباء وتعاون أمني لضمان سير الصلاة بسلاسة

وأوضح النجار أن مديرية الأوقاف قد قامت بتخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة لأداء صلاة عيد الفطر 2025، كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين جميع ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها لضمان توفير الأجواء الآمنة والمريحة للمصلين.

صلاة عيد الفطر

تكثيف حملات النظافة في محيط المساجد والساحات

وأشار المحافظ إلى تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة في محيط المساجد وساحات الصلاة، بالإضافة إلى الشوارع المؤدية لها، وكذلك الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة لضمان أن تكون جاهزة لاستقبال المواطنين. كما تم إلغاء إجازات العمال والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة خلال أيام العيد.

متابعة ميدانية ورصد الإشغالات

ودعا النجار رؤساء الأحياء والمراكز والمدن إلى التواجد الميداني لمتابعة حالة النظافة وإزالة أي إشغالات حول المساجد والساحات، مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال أيام العيد لضمان راحة المواطنين.

تأمين ساحة الصلاة وتوافر خدمات الطوارئ

وأعلن النجار عن تعزيز الإجراءات الأمنية، حيث ستقوم إدارة الحماية المدنية بوضع سيارات إطفاء بجوار ساحات المساجد الكبرى، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بالإضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق. كما تم تمركز سيارات الإسعاف في العديد من المواقع للتعامل مع أي أحداث طارئة.

مراقبة مواقف سيارات الأجرة وتطبيق التعريفة

من جهة أخرى، أكد النجار أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعي والسرفيس سيقومون بتشديد الرقابة على مواقف سيارات الأجرة خلال أيام العيد، وتعزيزها بخدمات سرية لضمان عدم استغلال المواطنين أثناء سفرهم وتنقلاتهم، مع التأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة.

حملة تعقيم للمساجد استعدادًا للعيد

بدوره، أكد الدكتور السيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، إطلاق حملة نظافة وتعقيم واسعة في جميع المساجد على مستوى المحافظة، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة العيد. كما شدد على ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة بشأن نظام العمل بالمساجد، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاستعدادات وضمان سير صلاة العيد بنجاح.

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