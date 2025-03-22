الجيزة توزع 35 طنًا من السلع التموينية على الأسر الأولى بالرعاية

في خطوة مستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزعت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي 35 طنًا من السلع التموينية على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء المحافظة.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المعيشي وتوفير الاحتياجات الأساسية لتلك الأسر.

محافظ الجيزة يوضح أهداف المبادرة

ووفق بيان حصل الموجز على نسخة منه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتقديم الدعم للمواطنين وتحسين مستوى حياتهم.

وأضاف أن السلع التموينية التي تم توزيعها تم اختيارها بعناية فائقة، لتلبي احتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والمكرونة، وهي من السلع التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي لدى الأسر المستحقة.

السلع التموينية

وأضاف أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو تسهيل سبل العيش للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

آلية التوزيع وضمان وصول الدعم للمستحقين

قال محافظ الجيزة إن السلع تم توزيعها وفق آلية واضحة ومنظمة لضمان وصولها إلى الأسر المستحقة في مختلف المناطق، وخاصة في الأحياء الشعبية والقرى النائية. وقد تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيع الدعم عبر الإدارات والوحدات المحلية، بما يضمن وصول المساعدات إلى أكبر عدد من الأسر في حاجة إليها.

وأوضح أنه تم تحديد الأحياء والمناطق التي ستستفيد من الدعم، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

التوزيع في مختلف مناطق الجيزة

من جانبه، أوضح إمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، أنه تم توزيع السلع في مختلف أحياء ومراكز المحافظة بشكل متوازن.

فقد تم توزيع 2250 كجم من الأرز والسكر والمكرونة على الأسر في مراكز ومدن أطفيح ومنشأة القناطر والعياط، بينما تم توزيع 1750 كجم في أحياء جنوب الجيزة والعمرانية وبولاق الدكرور والهرم والوراق، بالإضافة إلى مراكز ومدن أبو النمرس والبدرشين وأوسيم وكرداسة والصف والواحات ودهشور.

كما تم تخصيص 1250 كجم من السلع لحي الدقي ومدينة الحوامدية ومدينة 6 أكتوبر، بينما حصل حي العجوزة على 1000 كجم، ومدينة الشيخ زايد على 750 كجم.

و تم هذا التوزيع من خلال خطة مدروسة تضمن استفادة أكبر عدد من الأسر في مختلف المناطق.

الاستمرار في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا

في ختام حديثه، أكد محافظ الجيزة على حرص المحافظة على استمرار تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتها الأساسية بصورة دورية.

وأشار إلى أن هذا التعاون بين المحافظة ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي يهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة في الأوقات التي تحتاج فيها الأسر إلى الدعم.

وأوضح أن المحافظة تواصل جهودها لتأمين استقرار المعيشة للمواطنين من خلال مختلف المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المستحقة.

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