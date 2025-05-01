صرف تعويضات عاجلة للعمال الثلاثة من العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث المنوفية

ضحايا حادث المنوفية.. أصدر وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، توجيهات عاجلة الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ومديرية عمل محافظة المنوفية، بمتابعة تداعيات الحادث الأليم الذي وقع أمس الأربعاء في منطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة عاملين من العمالة غير المنتظمة وإصابة ثالث، وذلك إثر سقوط جملون خاص بأحد المصانع قيد الإنشاء أثناء مباشرة العمل في تركيب الهيكل المعدني.

وفيما يلي يرصد الموجز التفاصيل الكاملة حول حادث المنوفية وإجراءات صرف التعويضات للضحايا.

تفاصيل حادث المنوفية وأسماء الضحايا

أوضحت المتابعة أن العاملين المتوفيين هما:وليد صلاح عبد المعطي أبو قورة، 27 سنة، حسام الدسوقي عبد المنعم، 20 سنة وكلاهما من قرية زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

أما المصاب فهو: محمود رمضان سرور، 20 سنة، من نفس القرية، وتم نقله لتلقي العلاج بمستشفى السادات العام.

وزارة العمل

صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث المنوفية

أكد الوزير محمد جبران على أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات صرف التعويضات من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك بقيمة 200 ألف جنيه لكل متوفى، و20 ألف جنيه للمصاب.

كما شدّد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم الحماية الاجتماعية والدعم الكامل للعمالة غير المنتظمة.

متابعة من الوزارة وتقديم واجب العزاء

تنفيذًا لتعليمات وزير العمل، توجّه مدير مديرية العمل بالمنوفية، عماد سعيد إلى مستشفى السادات العام، حيث قدّم واجب العزاء لأسر المتوفين، ونقل تمنيات الوزير للمصاب بالشفاء العاجل، وتابع الإجراءات حتى إصدار تصاريح الدفن وخروج المصاب من المستشفى.

أسباب حادث المنوفية الأولية وتحقيقات النيابة

تشير التحقيقات الأولية إلى أن حادث المنوفية أمس الأربعاء نجم عن خطأ في تركيب الهيكل المعدني (الجملون)، وتفاقم بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المنطقة، ما أدى إلى سقوط رافعة عملاقة وجزء من سقف المصنع.

تلقى مدير أمن المنوفية، اللواء محمود الكموني، إخطارًا من مركز شرطة السادات بوقوع الحادث، وانتقلت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، فيما تولت النيابة العامة أعمال الفحص والتحقيق لمعرفة أسباب الانهيار ومحاسبة المسؤولين.

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