بيان عاجل بشأن موعد إجازة عيد العمال 2025 في القطاع الخاص

أصدرت وزارة العمل بيان عاجل اليوم الاثنين، بشأن موعد إجازة عيد العمال 2025 للعاملين بالقطاع الخاص الذي يوافق يوم الخميس المقبل 1 مايو وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل.

وينشر الموجز في هذا التقرير كافة تفاصيل بيان وزارة العمل بشأن موعد إجازة عيد العمال 2025.

موعد إجازة عيد العمال 2025

قال محمد جبران وزير العمل إن يوم الخميس المقبل الموافق 1 مايو 2025 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال ، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص

وأوضح الوزير أن هذه الإجازة ستكون سارية على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع تأكيده على أن صاحب العمل له الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وفي هذه الحالة، يُستحق للعامل أجر يوم العمل بالإضافة إلى مثلّي هذا الأجر.

إصدار كتاب الدوري بشأن إجازة عيد العمال 2025

في خطوة رسمية لدعم تنفيذ قرارات الوزارة، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، والذي يتعلق بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة عيد العمال 2025 مدفوعة الأجر.

ويُطلب من رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، وكذلك مديري مديريات العمل في كافة المحافظات، ضرورة نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج، والعمل على تنفيذ ما جاء فيه.

كما دعت الوزارة إلى التأكيد على الالتزام بهذه الأحكام في مختلف بيئات العمل.

إجازة عيد العمال

أحكام قانون العمل بشأن إجازة عيد العمال

يأتي الكتاب الدوري تماشياً مع حكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي تنص على حق العاملين في القطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل عن أيام العطلات الرسمية والمناسبات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير المختص بالعمل.

وتستند الوزارة إلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، الذي يحدد أيام الأعياد الرسمية التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.

الكتاب الدوري

تهنئة وزير العمل بمناسبة عيد العمال

وفي ختام الإعلان، تقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال مصر، معتبراً إياهم سواعد الوطن وبناة الجمهورية الجديدة بمناسبة إجازة عيد العمال كما دعا الله أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على مصر بالمزيد من التقدم والتنمية والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكداً أن عيد العمال هو فرصة لتكريم الجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في بناء اقتصاد الوطن.

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