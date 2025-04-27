موعد إجازة عيد العمال 2025 في مصر وعدد الإجازات المتبقية

موعد إجازة عيد العمال 2025، كلمات بحثية تصدرت التريند، خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة لتكرار بحث الكثير من المواطنين عن موعد إجازة عيد العمال 2025 في مصر مع اقتراب المناسبة التي تحتفل بها الدولة تكريمًا لجهود العمال.

ويُعتبر عيد العمال مناسبة رسمية تمنح فيها الحكومة والبنوك والمدارس والقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر، ويستعرض الموجز خلال السطور التالية قرار الحكومة بشأن إجازة عيد العمال 2025، وعدد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري.

موعد إجازة عيد العمال

موعد إجازة عيد العمال 2025 في مصر

حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال 2025 في مصر ليكون يوم الخميس 1 مايو 2025، ويشمل قرار الحكومة جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما يشمل القرار العاملين في القطاع الخاص مع التأكيد على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل. وتُعد معرفة موعد إجازة عيد العمال 2025 في مصر أمرًا ضروريًا للموظفين لتنظيم خططهم خلال العطلة.

موعد إجازة عيد العمال 2025 في مصر للعاملين بالبنوك

وكن جانبه أعلن البنك المركزي المصري، عن تعطيل العمل بجميع البنوك يوم الخميس 1 مايو 2025 بمناسبة موعد إجازة عيد العمال 2025 في مصر، وتستأنف البنوك عملها مجددًا صباح يوم الأحد 4 مايو 2025.

عدد أيام الإجازة بمناسبة عيد العمال 2025

مع تحديد موعد إجازة عيد العمال 2025 في مصر يوم الخميس، واحتساب يومي الجمعة والسبت إجازات أسبوعية معتادة، يحصل الموظفون على عطلة تمتد لثلاثة أيام متتالية. ويتيح هذا التوقيت فرصة مثالية للتخطيط لقضاء إجازة قصيرة أو السفر أو الراحة. لذلك يعتبر معرفة موعد إجازة عيد العمال 2025 في مصر فرصة مهمة لكل الراغبين في استغلال الإجازة بأفضل طريقة ممكنة.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

بجانب موعد إجازة عيد العمال 2025 في مصر، نستعرض معكم مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام:

21 أبريل، الإثنين: عيد تحرير سيناء

25 أبريل، الجمعة: عيد تحرير سيناء

1 مايو، الخميس: عيد العمال

5 يونيو، الخميس: وقفة عرفات

6 يونيو، الجمعة: عيد الأضحى المبارك

7 يونيو، السبت: ثاني أيام عيد الأضحى

26 يونيو، الخميس: رأس السنة الهجرية

30 يونيو، الإثنين: ثورة 30 يونيو

23 يوليو، الأربعاء: عيد الثورة

4 سبتمبر، الخميس: المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر، الإثنين: عيد القوات المسلحة

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