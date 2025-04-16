مدبولي يعلن إجازات شم النسيم وتحرير سيناء والعمال للقطاعين العام والخاص

في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين العمل والراحة، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ثلاث قرارات جديدة تخص الإجازات الرسمية لعام 2025، والقرارات التي نُشرت في الجريدة الرسمية رقم 15 مكرر (أ) تهدف إلى تنظيم مواعيد الإجازات لمختلف العاملين في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص خلال الفترات المقبلة، وتحديدًا عيد شم النسيم، عيد تحرير سيناء، وعيد العمال ،وهذه القرارات تُعتبر جزءًا من سياسة الحكومة في تحسين بيئة العمل وتعزيز رفاهية المواطنين.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

القرار الأول: إجازة عيد شم النسيم

في قرار رئيس الوزراء رقم 1378 لسنة 2025، قرر منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الإثنين 21 أبريل 2025 بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك لجميع العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، قطاع الأعمال العام، وأيضًا القطاع الخاص، ويأتي القرار في إطار تشجيع المواطنين على الاحتفال بالعيد بشكل مريح ومنظم.

القرار الثاني: إجازة عيد تحرير سيناء

أما في قرار رئيس الوزراء رقم 1379 لسنة 2025، فقد تقرر أن يكون يوم الخميس 24 أبريل 2025 هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك لجميع العاملين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، ويستبدل هذا القرار إجازة الجمعة 25 أبريل التي كانت مقررة سابقًا، لضمان التوزيع المتوازن للإجازات في أيام العمل الرسمية.

القرار الثالث: إجازة عيد العمال

وفي قرار رئيس الوزراء رقم 1380 لسنة 2025، تم تحديد يوم الخميس 1 مايو 2025 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، قطاع الأعمال العام، و القطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال، في خطوة تهدف للاحتفال بحقوق العاملين وتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

تنظيم العمل في الإجازات الرسمية

تهدف هذه القرارات إلى تنظيم عطلات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك ضمان الاستفادة المثلى من تلك الإجازات في تحقيق الراحة النفسية للمواطنين ،كما تؤكد الحكومة على أهمية التزام الجهات الرسمية بتطبيق هذه القرارات وضمان سير العمل بشكل طبيعي.

تعزيز رفاهية العاملين

تعتبر هذه القرارات خطوة هامة في تعزيز رفاهية العاملين في مصر، حيث تساهم في تخفيف الضغوط اليومية عن الموظفين وتمنحهم الفرصة للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية بشكل مناسب، كما تساهم هذه الإجازات في تحسين بيئة العمل العامة وزيادة الإنتاجية من خلال منح الموظفين فترات راحة تساعد على استعادة نشاطهم وحيويتهم، وهو ما يعود بالنفع على كافة القطاعات في الدولة.

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