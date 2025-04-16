لبحث مستجدات محطة الضبعة النووية.. تفاصيل توجه وزير الكهرباء إلى روسيا

لبحث مستجدات محطة الضبعة النووية.. غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم الأربعاء متوجها إلى دولة روسيا الاتحادية لبحث تطور الأعمال ومجريات الانتقال الى مرحلة وعاء قلب المفاعل والاشتراطات والمتطلبات الخاصة بذلك.

ويلتقي وزير الكهرباء بمسئولي الملف النووي الروسي لمناقشة مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ومجريات التنفيذ فى اطار المخطط الزمنى للمشروع.

بحث مستجدات محطة الضبعة النووية

الموجز ينقل لكم تفاصيل زيارة وزير الكهرباء والطاقة إلى روسيا لبحث مستجدات محطة الضبعة النووية، حيث تشمل الزيارة كذلك، تفقد مصانع المهمات والاجتماع بعدد من القائمين على تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة ، وكذلك عقد لقاءات مع مسئولى صناعة المهمات لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة.

وجدير بالذكر أن الزيارة تأتي فى اطار التواصل الدائم واللقاءات المستمرة مع الجانب الروسي فى اطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الدولتين ، وفى اطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء وكذلك البرامج التدريبية للفرق المصرية المعنية بمشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء، وغيرها من الموضوعات الفنية والتقنية فى ضوء الالتزام بالخطة الزمنية لبدء التشغيل فى محطة الضبعة النووية.

محطة الضبعة النووية

وتعتبر أحد أهم المشروعات القومية في مصر، فهي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر، وتقع في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، كما تُعد من المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ويُعد وعاء الاحتواء الداخلي أحد أهم مكونات مبنى المفاعل النووي، حيث يُصمم وفقًا لأعلى معايير الأمان العالمية، بهدف احتواء أي تسرب إشعاعي محتمل وضمان أعلى درجات السلامة.

ويأتي هذا التقدم في إطار التعاون المصري الروسي في تنفيذ المشروع النووي الأول من نوعه في مصر، والذي يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة، ويُسهم في تعزيز قدرات الدولة على إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة ومستدامة، في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.

وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 (ASE-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.

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