صرف مرتبات أبريل 2025 بداية من الإثنين مع تبكيرها وتفاصيل الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية المصرية عن قرار تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025 ليبدأ الصرف رسميًا من يوم الإثنين 21 أبريل بدلاً من الموعد المعتاد في 24 من الشهر ذاته ،ويأتي هذا القرار بهدف تلبية احتياجات الموظفين قبل عطلة عيد الفطر المبارك، التي تشهد إقبالاً كبيرًا على شراء احتياجات العيد.

ويعرض لكم الموجز موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.. اعرف التفاصيل.

تقسيم مواعيد صرف المرتبات:

في خطوة لتسهيل عملية الصرف، تم تقسيم الموظفين إلى ثلاث مجموعات، مع تحديد مواعيد صرف مختلفة لهم، وهي كالتالي:

المجموعة الأولى: سيتم صرف مرتباتهم يوم الإثنين 21 أبريل.

المجموعة الثانية: يوم الثلاثاء 22 أبريل.

المجموعة الثالثة: يوم الأربعاء 23 أبريل.

المتأخرات المالية:

لم يغفل القرار عن صرف المتأخرات المالية الخاصة ببعض الموظفين، حيث سيتم صرف المتأخرات عبر مكاتب البريد والبنوك في أيام 4 و7 و8 أبريل ،ويُتوقع أن يستفيد عدد كبير من الموظفين الذين لم يحصلوا على مرتباتهم في مواعيدها السابقة.

الحد الأدنى للمرتبات:

تُعد الزيادة المرتقبة في المرتبات من أبرز ملامح هذا الشهر، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 74 لسنة 2025، سيتم تطبيق الحد الأدنى للمرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية. ومن المتوقع أن تكون المرتبات كالتالي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.

طرق الصرف:

يتمكن الموظفون من صرف مرتباتهم من خلال عدة طرق، مثل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف الأماكن.

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك المنتشرة في المدن والمناطق.

إجراءات تسهيل الصرف ودعم الموظفين:

تسعى وزارة المالية إلى تسهيل عملية صرف المرتبات وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين في مختلف القطاعات، ويأتي القرار بتبكير صرف المرتبات في إطار دعم الحكومة لموظفي القطاع العام، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ،حيث يتوقع أن يساعد هذا القرار في تخفيف العبء المالي على الموظفين قبل العطلات الرسمية مثل عيد الفطر، مما يعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الشخصية والعائلية، كما أن تسهيل الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي والبريد المصري يسهم في توفير الوقت والجهد للموظفين ويجنبهم الازدحام في فروع البنوك، ويعكس هذا الجهد التزام الحكومة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ويُنتظر أن تُسهم هذه الإجراءات في تسهيل وصول المرتبات للموظفين بشكل سلس، وتوفير الدعم المالي لهم قبل احتفالات عيد الفطر المبارك ،كما أن زيادة المرتبات ستمثل دعمًا إضافيًا للفئات العاملة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

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