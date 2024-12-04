رسميا.. المالية تكشف موعد تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة

تعتزم وزارة المالية إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية وجمركية جديدة مع العام المقبل، تتضمن إجراءات لتبسيط المنظومة الضريبية والضريبة العقارية بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

موعد تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة

أوضح وزير المالية أحمد كجوك خلال كلمته في مؤتمر مجتمع الأعمال الضريبي الذي نظمته إحدى المؤسسات العالمية بالقاهرة، بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب، أن الوزارة تعمل حاليًا على تفعيل الحزمة الجديدة بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن المتوقع بدء التطبيق الفعلي في يناير المقبل.

وأشار كجوك إلى أن أولوية الوزارة في الفترة الحالية هي تعزيز الثقة بين المصالح الإيرادية والمستثمرين، مع التركيز على تقديم خدمات ضريبية عالية الجودة تتماشى مع أهداف الدولة واحتياجات المواطنين.

تفاصيل الحزمة الضريبية الجديدة

إطلاق نظام المقاصة لتسوية المديونيات بين الممولين والحكومة بشكل تجريبي، تمهيدًا للتطبيق الكامل في يناير.

تعديل الميزانيات الخاصة بمصلحة الضرائب لتكثيف التدريب والتأهيل بهدف تحسين جودة الخدمات الضريبية.

تقديم حزمة تيسيرات للمشروعات الصغيرة تشمل تبسيط الإجراءات، وتقديم السيولة والمساندة، إضافة إلى إغلاق الملفات الضريبية القديمة.

إجراءات تشريعية جديدة لتحفيز بيئة الأعمال ودفع المنظومة الضريبية للأمام، بانتظار موافقة البرلمان.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد وزير المالية أن الحزمة الجديدة تهدف إلى دمج الشركات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي ومنحها جميع التسهيلات الممكنة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة ضريبية خالية من الأعباء الثقيلة على هذه الفئة من الشركات، لدعم نموها وتمكينها من تحقيق مزيد من التوسع والنمو الاقتصادي.

وكان قد لفت كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة خلال أول 100 يوم من عملها قدمت حزمة تسهيلات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن هذه التيسيرات ستسهم في تحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من الممولين إلى المنظومة الضريبية الرسمية.

توحيد الخدمات الضريبية

وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل على توحيد الخدمات الضريبية وإغلاق الملفات القديمة نهائيًا، مع التركيز على المستقبل من خلال تقديم إجراءات واضحة ومبسطة تسهم في بناء منظومة ضريبية متكاملة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.

اقرأ أيضًا:

جدول صرف مرتبات نوفمبر 2024.. مفاجأة للموظفين

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين في التربية والتعليم والتعليم العالي