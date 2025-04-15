استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة والفئات المحرومة من صرف شهر أبريل 2025

يتساءل العديد من المستفيدين عن طريقة الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، وذلك لتحديد حالة المعاش (ساري- متجمد)، وهي الخدمة التي أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني.

ويأتي برنامج تكافل وكرامة، في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال تقديم دعم نقدي مشروط للأسر المستحقة، وتوجيه قدراتهم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، ولذا يكشف الموجز التفاصيل الكاملة بشأن موعد صرف معاش تكافل وكرامة وكيفية الاستعلام بالرقم القومي.

تكافل وكرامة

استعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامه

يمكن الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الإلكتروني أو الدخول من هنــــــــــــا.

اختر «الاستعلام عن نتيجتك» من أعلى يسار الصفحة.

أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب الكارت بشكل صحيح في الجزء المخصص لـه.

ثم اضغط «استعلام».

تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن، عبر الموقع الإلكتروني، الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2025، والتي تمثلت فيما يلي:

ألا يكون المتقدم (الزوج أو الزوجة أو المطلقة أو المسن أو العاجز) لبرنامج تكافل وكرامة 2024 يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

ألا يكون المتقدم (الزوج أو الزوجة أو المطلقة أو المسن أو العاجز) لبرنامج تكافل وكرامة 2024 يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لمعاش «تكافل» لديها أبناء من سن حديثي الولادة وحتى 18 عاما، على أن يكون الأطفال من سن 6 لـ 18 بمراحل التعليم المختلفة (ابتدائي- إعدادي- ثانوي).

المستندات المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة

تقديم المستندات اللازمة أثناء التقديم في برنامج تكافل وكرامة مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر أو السجن وإيصالات استهلاك كهرباء وشهادة القومسيون الطبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 وغيرها من الوثائق المطلوبة.

أن يكون المتقدمين للاستفادة من معاش «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو أي مرض يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة عن طريق الفحص الطبي، أو اليتامى الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.

الفئات المحرومة من صرف معاش تكافل وكرامة

ملكية أرض زراعيه (من صف فدان وأكثر)

إيجار أرض زراعيه (من فدان وأكثر)

ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجل أو غير مسجل).

ملكية رؤوس مواشى للتجاره (3 أو أكثر).

العمل بأجر منتظم بالقطاع العام أو الحكومي أو الخاص (بإشتراك تأمين).

العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون إشتراك تأمـين) بدخل شهرى 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.

امتلاك أو الشراكة في مشروع خاص (مسجل أو غير مسجل مع ذكر قيمة المشروع).

الحصول على معاش عن ذاته.

الحصول على معاش بقيمة 500 جنيه أو أكثر كمستفيد.

السفر خارج البلاد للعمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج).

ملكية سيارة أو جرار أو توك توك أو أي مركبة.

مصاريف مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد في العام.

امتلاك معدات ثقيلة مثل (لودر/ ماكينة طحين).

الحصول على دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

عدم الاستدلال على المتقدم في نطاق الوحدة الاجتماعية (يتم التجميد لحين التحقق).

مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (يتم تجميد المعاش لحين التحقق).

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2025

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، صرف معاشات "تكافل وكرامة" لشهر إبريل 2025، متضمنة الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% بشكل دائم، ويستطيع المستفيدون صرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، كما يمكنهم استخدام البطاقات لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني وإنجاز المعاملات الحكومية.

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