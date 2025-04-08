الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. إليك الخطوات بالكامل

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين مستوى الحياة للمواطنين الأكثر احتياجًا، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "تكافل وكرامة" الذي يستهدف تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

ومن خلال الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، يتم توفير مساعدات مالية شهرية للأسر التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، ومع بدء تطبيق البرنامج، يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة التي تم قبولها في البرنامج.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وفيما يلي،يعرض لكم الموجز كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ويتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة التي تم قبولها ضمن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالتهم أو حالة طلباتهم من خلال الرابط المخصص لذلك على الموقع الرسمي للوزارة (هنا).

أول خطوة يجب على المتقدمين اتباعها هي زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن الأسماء الجديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وعند الدخول إلى الرابط، سيجد المستخدمون نافذة خاصة لإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا ،وبعد إدخال الرقم القومي في المكان المخصص، يتم الضغط على زر "استعلام" ،وعلى الفور، ستظهر حالة الطلب، إذا تم قبوله أو رفضه، مع عرض الأسباب في حالة الرفض.

شروط الاستحقاق والاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يعد برنامج "تكافل وكرامة" أحد البرامج التي تضع شروطًا واضحة لاستحقاق المساعدات المالية، حيث يجب أن يكون المستفيد:

مصري الجنسية ويقيم داخل الأراضي المصرية.

لا يمتلك دخلًا ثابتًا أو مصدرًا مالياً يتجاوز الحد الأدنى المسموح به والذي يعادل 1600 جنيه مصري للأسرة.

لا يمتلك ممتلكات عقارية أو محال تجارية أو مواشٍ للتجارة.

ليس من أصحاب الأعمال المربحة أو الموظفين في القطاع العام أو الخاص.

الأسرة يجب أن تكون معيلة أو تحتوي على أفراد مرضى أو ذوي احتياجات خاصة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

على المتقدمين للبرنامج تقديم عدة مستندات تثبت استحقاقهم للدعم، ومن بين هذه المستندات:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمُتقدم أو رب الأسرة.

قسيمة الزواج أو الطلاق.

شهادات ميلاد لأبناء الأسرة.

شهادة قيد للأطفال في المدارس، وفي حال كان الطفل جامعيًا، يقدم قيد من الجامعة.

إثبات الإعاقة أو المرض المزمن، في حالة وجود أحد أفراد الأسرة يعاني من ذلك.

بطاقة التموين إن وجدت.

أهمية برنامج تكافل وكرامة

تتجلى أهمية برنامج "تكافل وكرامة" في تقديم دعم مالي شهري للأسر الأكثر احتياجًا، مما يساعدها في تلبية احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، كما يساهم البرنامج في تخفيف أعباء الحياة اليومية على الأسر الفقيرة، ويؤكد التزام الحكومة بتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الضعيفة.

اقرأ أيضا :

آخر موعد تقديم تظلمات الاسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 2025

اعرف موعد التوقيت الصيفي 2025.. تفاصيل تقديم الساعة