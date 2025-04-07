اعرف موعد التوقيت الصيفي 2025.. تفاصيل تقديم الساعة

ما هو موعد التوقيت الصيفي.. تستعد مصر خلال أيام قليلة لدخول لبدء تطبيق موعد التوقيت الصيفي مجددًا، وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الاستفادة من ضوء النهار، حيث التوقيت الصيفي الذي أثار الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة، يعود هذا العام ليغير من روتين الحياة اليومية، حيث سيتم تقديم الساعة رسميًا لمدة 60 دقيقة، فما هو الموعد المحدد؟ ولماذا تعود مصر لتطبيق هذا النظام؟ وما الآثار المترتبة عليه؟.

ما هو موعد التوقيت الصيفي

يرصد الموجز موعد التوقيت الصيفي 2025 خلال السطور التالية:

التوقيت الصيفي

موعد بدء التوقيت الصيفي 2025

أعلنت الحكومة المصرية أن التوقيت الصيفي سيبدأ اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة 25 أبريل 2025، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتُصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل.

ويُطبق هذا القرار على جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والأجهزة الحكومية، ما لم يُستثنَ بعضها بقرارات خاصة.

متى ينتهي التوقيت الصيفي؟



من المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2025، حيث تعود الساعة إلى وضعها الطبيعي من خلال تأخيرها 60 دقيقة مرة أخرى، إيذانًا ببدء التوقيت الشتوي.

التوقيت الصيفي

أهداف التوقيت الصيفي



يأتي هذا التغيير في إطار حرص الدولة على ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بشكل عام، من خلال زيادة عدد ساعات الاستفادة من ضوء النهار وتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية والمكيفات خلال المساء.

ويُتوقع أن يُسهم هذا التعديل في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الأحمال.

جدل مستمر بين مؤيد ومعارض

رغم أن الهدف الرئيسي من التوقيت الصيفي هو اقتصادي وبيئي، فإن هناك من يرفض تطبيقه بدعوى أنه يؤثر سلبًا على نمط النوم والحياة اليومية للمواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.

في المقابل، يرى آخرون أن التوقيت الصيفي يُوفر وقتًا إضافيًا للأنشطة الاجتماعية والتجارية ويُحسن من جودة الحياة خلال أشهر الصيف.

مع اقتراب الموعد، تستعد مصر للعودة إلى نظام التوقيت الصيفي الذي سيؤثر على مختلف مجالات الحياة اليومية، وبين مؤيد ومعارض، يبقى الأمل في أن يُحقق هذا النظام الهدف المرجو منه في تخفيف العبء عن منظومة الطاقة، وسط تطلعات لأن يكون التطبيق هذا العام أكثر سلاسة وفاعلية.



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