موعد تطبيق التوقيت الصيفي وانتهاء الشتوي 2025 وكيفية تغيير الساعة على الهواتف

موعد تطبيق التوقيت الصيفي وانتهاء التوقيت الشتوي.. ينتظر المواطنون موعد التوقيت الصيفي في العام الحالي 2025 في جمهورية مصر العربية، حيث تتهيئ الدولة من أجل تقديم الساعة 60 دقيقة وذلك وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم 16 إبريل 2023، وذلك في إطار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

موعد انتهاء التوقيت الشتوي في العام الحالي 2025

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025

وفي تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، سوف يتم تقديم الساعة 60 دقيقة حتى تصبح 01:00 صباحًا بدلًا من 12:00.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة بهدف العودة إلى التوقيت الشتوي.

ماهو سبب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر؟

1- ترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية.

2- وأيضاً تحقيق وفرات اقتصادية في استهلاك الطاقة، خاصة في المؤسسات الكبرى.

3- وبالإضافة إلى الإستفادة من ضوء النهار لتحسين الإنتاجية وخفض استهلاك الطاقة في المنازل والشركات.

كيفية تغيير الساعة وضبط التوقيت الصيفي على الهاتف المحمول iphone

من الممكن لمستخدمي هواتف iPhone ضبط التوقيت الصيفي عبر فتح الإعدادات (Settings)، ثم قم بالإنتقال إلى عام (General)، ومنه إلى التاريخ والوقت (Date & Time)، ثم تفعيل خيار التعيين تلقائيًا (Set Automatically).

كيفية تغيير الساعة على هواتف Android

أما على هواتف Android، فمن الممكن ضبط التوقيت الصيفي من خلال فتح الإعدادات (Settings)، ثم اختيار الإعدادات الإضافية (Additional settings)، والإنتقال بعدها إلى التاريخ والوقت (Date & Time)، وأخيرًا تفعيل خيار التحديث التلقائي للتوقيت، من أجل ضمان ضبط الساعة بشكل دقيق بناءً على التوقيت المحلي لمصر.

إليكم موعد تطبيق التوقيت الصيفي عام 2025

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