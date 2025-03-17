متى يبدأ التوقيت الصيفي 2025 في مصر؟.. استعد لضبط ساعتك

متى يبدأ التوقيت الصيفي 2025.. قبل أيام قليلة من انتهاء فصل الشتاء يتزايد البحث عن متى يبدأ التوقيت الصيفي 2025 في مصر حيث العودة للعمل به عقب القرار بإلغائه في عام 2016.

متى يبدأ التوقيت الصيفي 2025

ويمثل العمل بالتوقيت الصيفي أهمية اقتصادية، حيث يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق زيادة الاستفادة من ضوء النهار، ما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية واستهلاك الطاقة خلال المساء وفيما يلي يجيب الموجز عن التساؤل متى يبدأ التوقيت الصيفي 2025 ؟.

متى يبدأ التوقيت الصيفي 2025

وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2025 يبدأ يوم الجمعة الموافق 25 أبريل القادم ، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، بحيث تصبح الساعة الواحدة صباحا بدلا من الثانية عشرة منتصف الليل، علي أن يستمر التوقيت الصيفي حتي الخميس الأخير من أكتوبر 2025.

موعد نهاية فصل الشتاء

وينتهي فصل الشتاء يوم 20 مارس 2025 ، ليبدأ بعدها فصل الربيع، والذي يتزامن بدايته مع تطبيق التوقيت الصيفي حيث يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة مساء يوم الجمعة بعد القادمة، حيث تصبح الساعة الواحده صباحًا بدلًا من الثانية عشر منتصف الليل.

متى يبدأ التوقيت الصيفي 2025

كيف تقوم بضبط التوقيت الصيفي علي هواتف iPhone

افتح الإعدادات (Settings).

انتقل إلى عام (General)، ثم التاريخ والوقت (Date & Time).

قم بتفعيل خيار التعيين تلقائيًا (Set Automatically).

سيتم ضبط التوقيت تلقائيًا عند بدء التوقيت الصيفي أو الشتوي.

كيف تقوم بضبط التوقيت الصيفي على هواتف Android

افتح الإعدادات (Settings).

اختر الإعدادات الإضافية (Additional settings).

اضغط على التاريخ والوقت (Date & Time).

قم بتفعيل التحديث التلقائي للتوقيت.

أعد تشغيل الهاتف لضمان تطبيق التحديث.

تاريخ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر

يذكر أنه تم تطبيق نظام التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية لأول مرة في عام 1988، وتم إلغائة عدة مرات آخرها كان في 2016، قبل أن يتم إعادة العمل به بموجب قرار الحكومة في 2023.

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