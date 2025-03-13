موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 .. فى مصر نهاية مارس

يتساءل الكثيرون عن موعد بدء التوقيت الصيفي 2025، خاصة أنه يتضمن تقديم الساعة 60 دقيقة ، وبناءً على الحسابات الفلكية، سيكون رمضان لعام 2025 قد انتهى في 30 مارس 2025، وبالتالي لن يتم تغيير الساعة خلال الشهر الكريم ، وبالتحديد من يوم الخميس 24 أبريل 2025، حيث يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.

ويوضح الموجز موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 ، ويُذكر أن التوقيت الصيفي يهدف إلى الاستفادة القصوى من ضوء النهار، مما يساعد في توفير الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء والوقود.

التوقيت الصيفي في مصر

ما هو التوقيت الصيفي في مصر 2025؟

التوقيت الصيفي 2025 هو التغيير الذي يحدث في الساعة الرسمية في مصر، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في بداية الموسم الصيفي. يتم تطبيق هذا التغيير بهدف ترشيد استهلاك الطاقة عن طريق الاستفادة القصوى من ضوء النهار.

بدء التوقيت الصيفي

بحسب القوانين المصرية، يتم وقف التوقيت الشتوي وبدء التوقيت الصيفي في 24 أبريل 2025. في هذا اليوم، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، ليبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2025.

موعد بدء التوقيت الصيفى

موعد بدء التوقيت الصيفي

وفقًا للقانون، يتم سنويًا بدء التوقيت الصيفي 2025 في الجمعة الأخيرة من أبريل، ليستمر حتى الخميس الأخير من أكتوبر. وبناءً على ذلك، فإن موعد بدء التوقيت الصيفي 2025 سيكون يوم الجمعة 25 أبريل، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة في تمام منتصف الليل، أي عندما تحل الساعة 12:00 صباحًا، سيتم ضبطها لتصبح 1:00 صباحًا.

ويعتبر يوم الخميس 24 أبريل 2025 هو الموعد الذي ستحتاج فيه إلى تقديم ساعتك 60 دقيقة لضمان التكيف مع التوقيت الجديد. يتم هذا التغيير سنويًا لضمان استفادة المواطنين من أطول فترة ممكنة من ضوء النهار خلال الأشهر الحارة.

الفائدة من التغير

ترشيد استهلاك الطاقة: من خلال استخدام ضوء النهار لأطول فترة ممكنة، مما يقلل من الحاجة للإضاءة الكهربائية في المساء.

تحسين الصحة العامة: يوفر ساعات إضافية للاستمتاع بالأنشطة الرياضية والهواء الطلق.

تقليل الحوادث: نظرًا لأن التوقيت الصيفي يزيد من ساعات النهار، فإنه يقلل من الحوادث المرورية التي تحدث في الظلام.

تحفيز الاقتصاد: من خلال زيادة النشاط السياحي وزيادة مبيعات التجزئة بسبب طول اليوم.



اقرأ أيضاً: موعد بدء التوقيت الصيفي 2025 في مصر.. هل سيطبق في رمضان؟

موعد بدء التوقيت الصيفي 2025 في مصر.. كام يوم متبقيا؟