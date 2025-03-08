موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025.. في رمضان ولا بعده؟
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025.. زادت مؤشرات البحث عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر, تزامنًا مع شهر رمضان المبارك, قرب انتهاء فصل الشتاء
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025
اقترب موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، الذي يبدأ العمل به رسميًا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وذلك يوم الجمعة 25 أبريل 2025, بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023، يستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى الخميس 24 أبريل، ثم يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مع بدء يوم الجمعة، ليظل التوقيت الصيفي ساريًا حتى نهاية أكتوبر 2025.
تفاصيل العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي
اعتمدت الحكومة المصرية آلية ثابتة لتغيير التوقيت على مدار العام، ليبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، ويستمر حتى الخميس الأخير من شهر أبريل, بينما يتم تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر، ليكون لكل توقيت مدة ستة أشهر.
أسباب إعادة العمل بالتوقيت الصيفي
شهدت مصر توقفًا عن العمل بالتوقيت الصيفي لمدة خمس سنوات (2018 - 2023)، قبل أن تقرر الحكومة إعادة تطبيقه في 2024 بهدف تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة, وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القرار يهدف إلى:
- تقليل استهلاك الكهرباء والسولار والغاز، مما يعزز استغلال الموارد الطبيعية.
- زيادة الاعتماد على ضوء النهار، مما يساهم في خفض الفاتورة الطاقوية للدولة.
- تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خاصة مع تزايد الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف.
مزايا التوقيت الصيفي 2025
ساهم التوقيت الصيفي في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها:
- توفير الطاقة عبر تقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات المساء.
- زيادة الإنتاجية الاقتصادية بفضل امتداد ساعات النهار، مما يعزز النشاط التجاري والسياحي.
- تحسين السلامة المرورية عبر تقليل الحوادث الناتجة عن القيادة في الظلام.
- تعزيز الصحة العامة من خلال تشجيع الأنشطة الخارجية والاستفادة من أشعة الشمس.
- رفع معدلات السياحة حيث يفضل السياح الأجواء المشمسة لفترات أطول، مما يدعم الاقتصاد.
- زيادة النشاط الاجتماعي حيث يستغل الأفراد الوقت الإضافي في أنشطة ترفيهية ورياضية.
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