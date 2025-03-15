موعد عودة التوقيت الصيفي وتطبيقه مرة أخرى وانتهاء التوقيت الشتوي

موعد عودة التوقيت الصيفي.. يتساءل عدد ضخم من المواطنين عن موعد بداية تطبيق التوقيت الصيفي في العام الحالي 2025 وانتهاء العمل بالتوقيت الشتوي، حيث تفصلنا أيام بسيطة على انتهاء فصل الشتاء.

قد بدأ العمل بالتوقيت الشتوي الحالي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر القادم 2024 وعلى أن ينتهي في 24 أبريل 2025، وهذا ما سوف يناقشه موقع الموجز في هذا التقرير.

موعد عودة التوقيت الصيفي

موعد عودة التوقيت الصيفي

موعد عودة التوقيت الصيفي في مصر 2025

سوف يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وذلك في تمام الساعة 12:00 في منتصف الليل يوم الجمعة 25 أبريل القادم، وسوف يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة كي تصبح الواحدة صباحًا، ويبدأ التوقيت الصيفي رسميًا اعتبارًا من هذا التوقيت، وعلى أن يستمر العمل به حتى العودة إلى التوقيت الشتوي مرة أخرى في آخر جمعة من شهر أكتوبر 2025.

التوقيت الصيفي في مصر

قد جاء قرار إعادة العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر مرة أخرى عقب إلغائه عام 2016 إلا أنه تقرر عودة تطبيقه مجددًا وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل عام 2023، حيث تم بالفعل تقديم الساعة 60 دقيقة عقب توقف دام لمدة سبع سنوات، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وهو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ويهدف التوقيت الصيفي أيضاً إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك عن طريق إطالة فترة الإستفادة من ضوء النهار، وهو ما يخفض بدوره من استخدام الإنارة والطاقة الكهربائية خلال ساعات المساء.

طريقة ضبط التوقيت الصيفي على الهواتف الذكية

أولا على هاتف I phone

في البداية قم بفتح الإعدادات (Settings).

ثم انتقل إلى عام (General)، ثم التاريخ والوقت (Date & Time).

وبعدها قم بتفعيل خيار التعيين تلقائيًا (Set Automatically).

وبعد ذلك سوف يتم ضبط التوقيت تلقائيًا حين بدء التوقيت الصيفي أو الشتوي.

وعلى هواتف Android

أولا قم بفتح الإعدادات (Settings).

وفي هذه الخطوة اختر الإعدادات الإضافية (Additional settings).

والآن اضغط على التاريخ والوقت (Date & Time).

وأيضاً قم بتفعيل التحديث التلقائي للتوقيت.

وأخيراً أعد تشغيل الهاتف من أجل ضمان تطبيق التحديث.

كيفية ضبط الساعة

- أدخل على قائمة الإعدادات.

- واختار تغيير الوقت والتاريخ change time and date.

- وبالإضافة إلى تغيير الوقت في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، إلى الساعة 1:00 صباحًا.

موعد انتهاء التوقيت الشتوي

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