متى يبدأ التوقيت الصيفي 2025؟ موعد تطبيقه وأهدافه في مصر

يعود الحديث مجددًا حول موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025، وهو النظام الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الاعتماد على ضوء النهار، هذا الإجراء الذي تم تفعيله وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، يحدد توقيتًا ثابتًا لبدء وانتهاء التوقيت الصيفي كل عام.

في إطار ذلك، يرصد الموجز موعد التوقيت الصيفي 2025 خلال السطور التالية:

التوقيت الصيفي

موعد بدء التوقيت الصيفي 2025 في مصر

من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 25 أبريل 2025، وهو الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون.

في هذا اليوم، سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلاً من الثانية عشرة منتصف الليل.

متى ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي؟

يستمر التوقيت الصيفي في مصر لمدة ستة أشهر، حيث ينتهي في يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، وهو الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

في هذا اليوم، سيتم إعادة الساعة إلى التوقيت الشتوي، أي تأخيرها بمقدار 60 دقيقة، لتعود إلى وضعها الطبيعي.

أسباب تطبيق التوقيت الصيفي وأهدافه

يهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث يؤدي تقديم الساعة إلى زيادة ساعات الاستفادة من ضوء النهار، وبالتالي تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة في ساعات المساء.

كما أن هذا النظام يساعد في تحسين الإنتاجية، حيث يتماشى أكثر مع ساعات العمل الطبيعية للعديد من القطاعات.

كيف يؤثر التوقيت الصيفي على الحياة اليومية؟

يؤثر تغيير التوقيت على مواعيد العمل والمواصلات والخدمات العامة، حيث يتم ضبط جميع الجداول الزمنية وفقًا للتوقيت الجديد.

كما قد يحتاج بعض الأشخاص إلى فترة قصيرة للتأقلم مع التغيير، خاصة من حيث عادات النوم والاستيقاظ.

التوقيت الصيفي

هل يستمر العمل بالتوقيت الصيفي في السنوات القادمة؟

بموجب القانون الجديد، أصبح التوقيت الصيفي نظامًا سنويًا ثابتًا، حيث يتم تطبيقه في آخر جمعة من أبريل حتى آخر خميس من أكتوبر، مما يضع حدًا للجدل المستمر حول اعتماده أو إلغائه في المستقبل.



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