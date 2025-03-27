كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات 2025.. وموعد واماكن الصرف

يستحوذ موضوع زيادة المعاشات والمرتبات 2025، على اهتمام المواطنين المستحقين لمعرفة الموعد الرسمي لصرف زيادة المعاشات والمرتبات 2025 وكذلك رابط الاستعلام عن قيمة المعاش، ويقدم الموحز رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2025 بالرقم القومي.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاستعلام عن زيادة المعاشات، سواء الأصلي أو بعد زيادة المعاش وذلك من خلال خطوات بسيطة وهي كالتالي:

- يقوم صاحب المعاش بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر هذا الرابط .

- يختار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن البيانات الأساسية.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المعاش.

- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بصاحب المعاش أو المستحقين للمعاش.

- بعد ذلك تظهر نتيجة الاستعلام عن زيادة المعاشات بالجنيه المصري.

قانون التأمينات الاجتماعية

ووفقاً لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35 فأنه يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام، لذلك فمن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات 1 يوليو 2025.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات

موعد صرف المعاشات

وتضخ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، المبالغ اللازمة خلال أيام صرف المعاشات - بالزيادة إن وجدت- للمستحقين من خلال منافذ الصرف ومكاتب البريد الموجودة على مستوى الجمهورية، وذلك يوم 1 من كل شهر.

صرف معاشات أبريل 2025

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تبكير صرف معاشات شهر أبريل 2025 والذي بدأ منذ يوم الإثنين الماضي 25 مارس ويستمر حتى اليوم وذلك من خلال البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

أماكن صرف معاشات أبريل 2025

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة خيارات لصرف المعاشات، تشمل:

فروع البنوك الحكومية والخاصة.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

توفير الهيئة القومية السيولة النقدية قبل العيد

حرصًا على ضمان توافر السيولة المالية وسهولة عملية الصرف، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جاهزية جميع المنافذ، كما تم تخصيص فرق دعم لمتابعة عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى توفير خيارات متعددة للصرف الإلكتروني لتجنب الزحام.

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