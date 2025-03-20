تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

التوقيت الصيفي 2025.. مع ارتفاع درجات الحرارة في مصر واقتراب نهاية العمل بالتوقيت الشتوي، بدأ الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي لهذا العام.

وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2023، سيكون التوقيت الصيفي ساريًا في البلاد اعتبارًا من آخر يوم جمعة في شهر أبريل 2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

حدد قانون التوقيت الصيفي أن تطبيق النظام سيبدأ في يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، هذا الإجراء يهدف إلى تحسين استخدام الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى توفير وقت إضافي من ضوء النهار للاستفادة منه في الأنشطة اليومية.

تعديل الساعة بالتوقيت الصيفي 2025

طبقًا لقانون التوقيت الصيفي، سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة بدءًا من يوم الجمعة 25 أبريل 2025. يشمل هذا التعديل جميع أجهزة الوقت في مصر، وسيظل العمل به حتى نهاية شهر أكتوبر من نفس العام، وقد تم استئناف العمل بالتوقيت الصيفي في مصر في عام 2023 بعد أن تم إلغاؤه لعدة سنوات.

التوقيت الشتوي مقابل التوقيت الصيفي

يمثل التوقيت الصيفي خطوة لتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، بينما في التوقيت الشتوي يتم تأخير الساعة بنفس المقدار، يتم ذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، حيث يُطبق التوقيت الشتوي في نهاية شهر أكتوبر من كل عام.

أسباب اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت الصيفي

تم اختيار يوم الجمعة، الذي يعد يوم عطلة رسمية في معظم القطاعات الحكومية، لتطبيق التعديلات على التوقيت الصيفي والشتوي، هذا القرار يهدف إلى تجنب حدوث أي مشاكل أو أخطاء قد تنشأ بسبب التغيير المفاجئ في التوقيت، كما يوفر فرصة للمواطنين لاستيعاب التغيير دون التأثير على سير العمل في المؤسسات الحكومية أو غيرها من القطاعات.

موعد التوقيت الصيفي 2025

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