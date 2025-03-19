اعرف موعد التوقيت الصيفي 2025.. متى ينتهي الشتاء؟

موعد التوقيت الصيفي 2025.. أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء فصل الشتاء رسميًا، ولذلك يبحث العديد من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وانتهاء التوقيت الشتوي.

ويهدف موعد التوقيت الصيفي 2025 إلى ارتفاع الساعة للتوقيت الرسمي وذلك بمقدار 60 دقيقة خلال الصيف، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

موعد التوقيت الصيفي 2025

موعد التوقيت الصيفي 2025

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025

موعد التوقيت الصيفي 2025.. ينتهى فصل الشتاء غداً الخميس الذي يوافق 20 مارس الجاري، وسوف يبدأ فصل الربيع يوم 21 مارس 2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة و3 دقائق صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة.

ماهو الهدف من تطبيق موعد التوقيت الصيفي 2025؟

أعلنت الحكومة في الماضي أن الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي، هو تقليل استهلاك الطاقة «الكهرباء، السولار، الغاز، والمواد البترولية»، لأن ذلك يساهم في تعزيز استغلال الموارد المتواجدة والاستفادة القصوى من ضوء النهار.

التوقيت الصيفي والشتوي

كان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه رقم 231، والذي انعقد يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023، والذي هو برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون ينص على عودة العمل بالتوقيت الصيفي عقب 5 سنوات من إلغائه في عام 2018، وذلك بسبب ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسعيًا من الحكومة بهدف ترشيد استغلال الطاقة.

ويذكر أيضاً أن العمل بالتوقيت الشتوي، قد بدأ في آخر جمعة من شهر أكتوبر 2024، ومن المقرر أن يستمر لمدة 6 أشهر، وذلك بناءً على القرار الحكومة الرسمي، وسوف ينتهي تطبيق التوقيت الشتوي في شهر أبريل القادم 2025.

العمل بالتوقيت الصيفي 2025

أقرت الحكومة المصرية موعدًا محددًا للعمل بالتوقيت الصيفي وذلك بناءً على المشروع قانون خاص به، وهو يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025، وذلك وفقًا لنص القانون رقم 24 لسنة 2023 السابقة وهو بشأن التوقيت الصيفي والشتوي الذي صادق عليه الرئيس السيسي آنذاك.

ويوافق أيضاً موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 في مصر يوم 25 أبريل، وهي الجمعة الأخيرة من الشهر، ومع منتصف ليل يوم الجمعة، وحينما تدق الساعة الثانية عشر عقب منتصف الليل، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، كي تصبح الواحدة صباحًا عقب منتصف الليل.

موعد التوقيت الصيفي 2025

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