موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. زود ساعتك 60 دقيقة

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. يترقب العديد من المواطنين الموعد الرسمي لـ تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية، حيث يهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة للتوقيت الرسمي وذلك بمقدار 60 دقيقة خلال الصيف.

ويأتي موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومواكبة الممارسات المتبعة في الكثير من الدول حول العالم، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

ما سبب تطبيق التوقيت الصيفي؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. وبحسب تصريحات متحدث مجلس الوزراء، في وقت ماضي، أن الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي، وهو ترشيد استهلاك الطاقة «الكهرباء، السولار، الغاز، والمواد البترولية»، لأن ذلك يساهم في تعزيز استغلال الموارد المتوفرة والاستفادة القصوى من ضوء النهار.

التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي 2025

وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه رقم 231، والذي قد انعقد يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023، والذي هو برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون ينص على عودة العمل بالتوقيت الصيفي عقب 5 سنوات من إلغائه في عام 2018، وهذا بسبب ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسعيًا من الحكومة من أجل ترشيد استغلال الطاقة.

وجدير بالذكر أيضاً أن العمل بالتوقيت الشتوي، قد شرع في آخر جمعة من شهر أكتوبر في عام 2024، ومن المقرر أن يستمر لمدة 6 أشهر، وذلك بناءً على قرار الحكومة الرسمي، وسوف ينتهي تطبيق التوقيت الشتوي في شهر أبريل الجاري 2025.

ماهو موعد العمل بالتوقيت الصيفي في مصر 2025؟

ولقد حددت الحكومة المصرية موعدًا للعمل بالتوقيت الصيفي وذلك بناءً على مشروع القانون الخاص به، وهو الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري 2025، وهذا وفقًا لنص القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن التوقيت الصيفي والشتوي الذي صادق عليه الرئيس السيسي آنذاك.

وأيضاً موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 في جمهورية مصر العربية الذي يوافق يوم 25 أبريل، وهي الجمعة الأخيرة من الشهر، ومع منتصف ليل الجمعة، وحينما تدق الساعة الثانية عشر عقب منتصف الليل، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، حتى تصبح الواحدة صباحًا عقب منتصف الليل.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

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