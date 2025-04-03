موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025.. إليك التفاصيل الكاملة

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025.. يتساءل العديد من المواطنين عن موعد شروع تطبيق التوقيت الصيفي في العام الحالي 2025 في جمهورية مصر العربية، وخاصة مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي.

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في هذا التقرير حول موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

ووفقًا للقرارات الرسمية، سوف يتم العمل وفقًا لـ موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 وذلك بدءًا من آخر جمعة في شهر أبريل 2025، حيث سوف يتم تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا، وهو ما يؤثر على المواعيد الرسمية للدوام والتنقلات اليومية.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

ومن المقرر أن يبدأ موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي في العام الحالي 2025 في جمهورية مصر العربية يوم الجمعة الموافق 25 أبريل، حيث سوف يتم تقديم الساعة في تمام الساعة 12 منتصف الليل كي تصبح الساعة الواحدة صباحًا، وسوف يستمر العمل بهذا التوقيت حتى آخر جمعة من شهر أكتوبر 2025، حيث سوف يتم إعادة العمل بالتوقيت الشتوي.

إعادة تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

قد تمت إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية وذلك اعتبارًا من عام 2023، وهذا عقب توقف دام 7 سنوات، وهو بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وبناءً على القانون رقم 24 لسنة 2023، حيث يتم العمل بالتوقيت الشتوي حتى آخر جمعة من شهر أبريل كل عام، على أن يستهل موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025 رسميًا في منتصف ليل يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025.

أهم مميزات تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025

- خفض نسبة استهلاك الكهرباء والوقود عبر استغلال ساعات النهار الطويلة.

- وأيضاً تقليل الضغط على موارد الطاقة عن طريق تقليل فترات استخدام الإضاءة والتدفئة.

- وبالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد والسياحة عن طريق إطالة ساعات النشاط التجاري والترفيهي.

طريقة ضبط الساعة عند بداية التوقيت الصيفي على هواتف iphone

- أولا فتح الإعدادات (Settings).

- ثم الدخول إلى عام (General) وبعدها اختيار التاريخ والوقت (Date & Time).

- وبعد ذلك قم بتفعيل خيار التعيين تلقائيًا (Set Automatically).

- وأخيراً سوف يتم تحديث التوقيت تلقائيًا حين بدء التوقيت الصيفي 2025.

وكيفية ضبط التوقيت الصيفي على هواتف Android

- في البداية قم بفتح الإعدادات (Settings).

- ثم اختار الإعدادات الإضافية (Additional Settings).

- وبعدها قم بالضغط على التاريخ والوقت (Date & Time).

- وبعد ذلك قم بتفعيل خيار التحديث التلقائي للتوقيت.

- وإعادة تشغيل الهاتف من أجل ضمان تطبيق التغييرات.

وأيضًا مع اقتراب موعد بداية تطبيق التوقيت الصيفي 2025، يفضل التأكد من ضبط الساعات والأجهزة الإلكترونية بهدف ضمان التكيف السريع مع التوقيت الجديد والإستفادة القصوى من ساعات النهار الإضافية أيضاً.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

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