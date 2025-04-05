موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025.. لا تنسى ضبط ساعتك

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025.. مع اقتراب نهاية فصل الشتاء، يقترب موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025 في مصر، وهو التغيير الذي يتم فيه تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة لمدة ستة أشهر، ويأتي هذا التغيير وفقًا لقانون التوقيت الصيفي في البلاد الذي أقره مجلس الوزراء، ويستعرض الموجز خلال السطور التالية أبرز التفاصيل.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

من المقرر أن يبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل لعام 2025، أي في 25 إبريل، حيث يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة عند الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

هذا التغيير سيستمر لمدة 6 أشهر، ليعود التوقيت الشتوي مرة أخرى في آخر جمعة من شهر أكتوبر من العام ذاته.

تأثير التوقيت الصيفي على مواعيد الصلاة

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي، سيكون هناك تأثير واضح على مواعيد الصلاة في مصر، حيث سيتم تعديل الأوقات لتتناسب مع التوقيت الجديد.

مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي

صلاة الفجر: 4:45 صباحًا

صلاة الظهر: 12:54 ظهرًا

صلاة العصر: 4:31 مساءً

صلاة المغرب: 7:30 مساءً

صلاة العشاء: 8:54 مساءً

التوقيت الصيفي

كيفية ضبط الساعة في الهاتف المحمول

لتتمكن من التكيف مع التوقيت الصيفي على هاتفك المحمول، يجب عليك إعادة ضبط الساعة بحيث يتم تقديمها 60 دقيقة.

وفي حال كانت الساعة لا تتغير تلقائيًا، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية لضبط الوقت:

-افتح إعدادات الهاتف.

-اذهب إلى الإدارة العامة.

-اختر التاريخ والوقت.

-قم بتفعيل خيار التاريخ والوقت التلقائي.

وفي حال لم يتم ضبط الساعة تلقائيًا، يمكن للمستخدمين تفعيل خاصية الموقع في الهاتف، ثم تفعيل ضبط المنطقة الزمنية حسب الموقع.

يجب ملاحظة أنه لتفعيل هذه الخاصية، يجب أن تكون خاصية المنطقة الزمنية التلقائية مُفعلة أيضًا.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تسعى الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها توفير الطاقة وتقليل الضغط على الموارد مثل البنزين والسولار.

كما يساعد التوقيت الصيفي في تحسين استغلال ساعات النهار، مما يؤدي إلى تقليل استخدام الإضاءة الاصطناعية وتقليل استهلاك الكهرباء.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

ينتهي التوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من العام ذاته، ليعود التوقيت الشتوي مرة أخرى. وبهذا الشكل، يتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لمدة ستة أشهر فقط كل عام، وهو ما يعد سمة مميزة للنظام الزمني في البلاد.

التوقيت الصيفي في الدول الأخرى

يُعتبر التوقيت الصيفي سمة شائعة في العديد من دول العالم، حيث يتم تطبيقه بهدف تحسين استغلال الطاقة في فترات النهار الطويلة.

تتبنى العديد من الدول هذا النظام، بينما يظل آخرون معتمدين على التوقيت الثابت طوال العام.

في هذا السياق، فإن العودة إلى التوقيت الصيفي في مصر تضعها ضمن البلدان التي تسعى لتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة.

اقرأ أيضًا