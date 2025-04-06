إطلاق التيار الكهربائي لشركة القناة بقدرة 30 ميجاوات في أنشاص وبلبيس.. تفاصيل

إطلاق التيار الكهربائي لشركة القناة.. تواصل شركة القناة لتوزيع الكهرباء جهودها الحثيثة لضمان توفير التيار الكهربائي بشكل آمن ومستقر لكافة المشتركين داخل نطاق عملها، والذي يشمل عدة محافظات حيوية في منطقة قناة السويس وسيناء.

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامي ابو وردة عن تنفيذ خطة إطلاق التيار الكهربائي بقدرة 30 ميجا وات علي موزع الكهرباء في صفيطه بمنطقة بوردين وبلبيس وانشاص وأنشاص الرمل.

إطلاق التيار الكهربائي لشركة القناة

ويأتي إطلاق التيار الكهربائي لشركة القناة في إطار استعدادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لفصل الصيف وتقديم خدمة للمواطنين بجوده عالية، كما تأتي هذه الجهود في إطار حرص الشركة على تلبية احتياجات المواطنين والمصانع والمؤسسات الخدمية من الكهرباء، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الموجز يرصد عبر السطور التالية، خطة الوزارة لإطلاق التيار الكهربائي لشركة القناة، إذ حرص المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء متابعة جميع قطاعات الشركة، فى إطار الاستعدادات لفصل الصيف، حيث تفقد قطاعات الشرقيه لمتابعة خطط الاحلال والتجديد والتوسعات وبرامج الصيانة وتركيب العدادات الكوديه وكذلك تنفيذ المشروعات والتحصيل والضبطيه القضائية ومراكز الخدمة والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تحرص شركة القناة لتوزيع الكهرباء على تقديم خدمات بجودة عالية للمواطنين من خلال الحفاظ على جودة الشبكة الكهربائية وتوفير التيار الكهربائي لكافة المشتركين والمشاريع بالمحافظة.

وقد أكدت الشركة التزامها الكامل بتطبيق خطط الصيانة الدورية والتوسعات المستمرة في شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، إلى جانب تطوير مراكز التحكم ورفع كفاءة فرق الطوارئ، بهدف الاستجابة السريعة لأي أعطال قد تطرأ، وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، كما تواصل الشركة التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان كفاءة توزيع الأحمال وترشيد الاستهلاك في فترات الذروة.

ويعد التوسع في العدادات مسبقة الدفع وتطبيق منظومة القراءة الموحدة من بين الإجراءات التي أسهمت في تحسين جودة الخدمة وتعزيز العدالة في توزيع الطاقة، إلى جانب رفع وعي المواطنين بأهمية الاستخدام الرشيد للكهرباء.

وتؤكد شركة القناة لتوزيع الكهرباء أنها ماضية في خطتها الطموحة لتقديم خدمة متميزة تتماشى مع المعايير الحديثة وتحقيق رضا جميع المشتركين.

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