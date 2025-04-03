تفاصيل متابعات وزير الكهرباء للجان التفتيش والضبطية القضائية والطوارئ خلال أيام العيد

متابعات وزير الكهرباء.. تابع الدكتور محمود عصمت، رصد ودراسة وتحليل الشكاوى المقدمة والاستفادة منها فى تحديد أولويات خطة عمل الشركات التابعة خلال المرحلة المقبلة بجانب التفاعل وسرعة الاتصال والرد والاستجابة احد مقومات خطة العمل الحالية لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي هذا الصدد، استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا مفصلا حول أداء مراكز خدمة العملاء ومنظومة الخدمات والشكاوى ومتابعات لجان المرور والمتابعة والتفتيش والضبطية القضائية واللجان الفنية والطوارئ خلال ايام عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية وانتظام تقديم الخدمات الكهربائية على مستوى الجمهورية .

متابعات وزير الكهرباء

الموجز ينقل لكم تفاصيل متابعات وزير الكهرباء التي تأتي في إطار المتابعة الدائمة لخطة العمل وتحسين معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى ضوء تحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات.

وأوضح التقرير خطة عمل القطاع خلال ايام عيد الفطر المبارك ، ومتابعة استمرار العمل بمراكز خدمة العملاء حتى الساعة العاشرة مساءً طوال ايام الإجازة، وكذلك خطة عمل المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى وزيادة اعداد لجان المرور والمتابعة وفرق الطوارئ والدعم وغيرها من الاجراءات التى تم اتخاذها فى اطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ومواجهة التعديات والحد من ظاهرة سرقة الكهرباء خلال الاجازات والأعياد.

المرور على مراكز الشحن ومراكز التحكم الآلي

ومن ضمن متابعات وزير الكهرباء فقد شمل التقرير أعمال فرق المتابعة التى تم تشكيلها من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمرور على مراكز الشحن ومراكز التحكم الآلي وورديات اعادة التيار بالمحافظات المختلفة للتحقق من انتظام اعمال نوبتجيات ورديات إعادة التيار في التعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين وسرعةإصلاح الاعطال وقدرة مراكز الشحن على تلبية طلبات المواطنين لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتقديم سبل الدعم الفني للمشتركين.

سرعة التعامل مع بلاغات المشتركين والاعطال الطارئة

كما تم متابعة انتظام سير العمل بورادي إعادة التيار ومراكز التحكم بشركات التوزيع للتأكد من سرعة التعامل مع بلاغات المشتركين والاعطال الطارئة بشبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وجودة واستقرار التغذية الكهربية ، وكذلك تواجد ورادي الاعطال وتوافر المهمات اللازمة للإصلاح والالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة اصلاح الأعطال والتواصل المباشر مع المشتركين عن طريق اختيار ارقام عشوائية او النزول على الطبيعة والاستفسار منهم على مدى جوده الخدمة في حاله بلاغات الأعطال.

واشار التقرير المقدم إلى وزير الكهرباء، إلى عدد من الهندسات التى تم المرور عليها خلال فترة العيد ومن بينها 39 هندسة وإدارة و4 مراكز تحكم تابعة لعدد 6 شركات توزيع مختلفة بعدد (8) محافظات ومنها مراكز تحكم (تحكم الهرم وتحكم فيصل وبولاق الدكرور وتحكم الحلمية وتحكم المعادي وهندسات منوف وتلا والباجور وقويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية ، وهندسات طوخ شرق وطوخ غرب ومدينة وقرى بنها بمحافظة القليوبية ، وهندسة المحلة بمحافظة الغربية وهندسة المنيا شرق بمحافظة المنيا وإدارات العبور وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وإدارات الحلمية المطرية بمحافظة القاهرة وهندسات شرق منيا القمح وغرب منيا القمح وجامعة الزقازيق ووسط الزقازيق وغرب الزقازيق وشرق الزقازيق بمحافظة الشرقية وهندسات مدينة ميت غمر وقري ميت غمر وقرى كوم النور بمحافظة الدقهلية ، بالاضافة الى معظم مراكز خدمة العملاء على مستوى الجمهورية.

تطبيق معايير الجودة وتحسن طرق ووسائل تقديم الخدمات للمواطنين

وكشف التقرير عن تطبيق معايير الجودة وتحسن طرق ووسائل تقديم الخدمات للمواطنين والتى شهدت تنوعا خلال فترة الإجازة وتم قياس سرعة وكيفية الاستجابة وحساب الوقت لإزالة أسباب الشكوى ، وكذلك مؤشرات قياس الأداء لمنظومة التواصل مع المشتركين ومنع الوصلات المخالفة وتصدى الفرق الفنية للممارسات التى تسببت فى قطع التيار الكهربائي ومتابعة تأمين التغذية ، وقدم التقرير شرحا مفصلا للتواصل مع منظومة الشكاوى والبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121).

وبدوره، قال وزير الكهرباء، إن التفاعل مع بلاغات المشتركين وسرعة الاتصال والرد والاستجابة احد مقومات خطة العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة، موضحا اهمية رصد ودراسة وتحليل الشكاوى المقدمة واستخدام ذلك فى تحديد أولويات خطة العمل للشركات خلال المرحلة المقبلة.

ووجه باستمرار عمل لجان المرور والمتابعة وتكثيف نشاطها سواء على مستوى الشركات او الشركة القابضة والوزارة لمتابعة الاداء والتأكد من تطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ، لاسيما ونحن على مشارف فصل الصيف، مشيرا الى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل فى كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهرائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة.

وأوضح وزير الكهرباء ضرورة تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة ، وذلك فى اطار استراتيجية عمل وخطط تنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية.

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