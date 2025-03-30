تقديرًا لجهودهم المستمرة وتفانيهم في أداء مهامهم، وجّه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برقية تهنئة إلى جميع العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب وزير الكهرباء في تهنئته عن خالص أمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، مشيدًا بما يبذله العاملون في قطاع الكهرباء من جهود كبيرة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وزير الكهرباء يهنئ العاملين بعيد الفطر المبارك

الموجز يكشف تفاصيل تهنئة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئاتها وشركاتها التابعة بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصر والمصريين بالخير واليمن والبركات.

وقال وزير الكهرباء: «بهذه المناسبة يطيب لى الإشادة بجهود العاملين، وتفانيهم فى أداء مهامهم، وواجباتهم، وهو ما تجلى فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجودة التغذية الكهربائية، والكفاءة فى التشغيل، وكذلك الجهود لتعظيم الموارد، ونتائج الأعمال، ومعدلات الأداء، وحسن إدارة الأصول المملوكة، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة».

وزير الكهرباء

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يشهد مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على مختلف المستويات، وأن النجاحات التي تحققت ما كانت لتتم إلا بتكاتف جميع العاملين وإخلاصهم في العمل، سواء في مواقع الإنتاج أو النقل أو التوزيع، ودعا الوزير الجميع إلى مواصلة العطاء والعمل بروح الفريق الواحد، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة محليًا وعالميًا.

وتأتي هذه التهنئة في إطار حرص القيادة داخل الوزارة على دعم التواصل الإنساني وتعزيز روح الانتماء بين العاملين، لا سيما خلال المناسبات الدينية والوطنية التي تمثل فرصة لتعميق مشاعر الود والتقدير المتبادل داخل بيئة العمل.

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