وزير الكهرباء يتابع نتائج خطة تغيير نمط التشغيل بمحطات التوليد بشرق الدلتا

الموجز يعرض لكم تفاصيل اجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور اللواء اكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بقيادات شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء.

وخلال اجتماع وزير الكهرباء، قدم المهندس محمد عبدالباقى ابو سنة رئيس الشركة، عرضا توضيحا حول تغيير نمط التشغيل فى محطات توليد الكهرباء وتأثير ذلك على خفض معدلات استهلاك الوقود وخفض الفقد الفنى وتقليل معدلات خروج الوحدات.

اجتماع وزير الكهرباء مع العاملين بشركة شرق الدلتا

وشمل العرض خطة اعادة تشغيل بعض الوحدات لانتاج 300 ميجاوات بدون وقود فى محطة توليد كهرباء عتاقة البخارية ، وكذلك تراجع الوقود المستخدم لانتاج الكيلوات ساعة فى إطار خطة العمل لتغيير نمط التشغيل وتحقيق الكفاءة فى الأداء وتحسين جودة التغذية وضمان استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحرص على التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال اجتماع وزير الكهرباء مع العاملين بشركة شرق الدلتا الذى انعقد امس الخميس خلال الزيارة التفقدية وافتتاح عدد من المشروعات فى نطاق محافظة الإسماعيلية ، تقارير الاداء ومؤشرات الواقع الفعلي لسير العمل وتنفيذ خطط الصيانة والتشغيل ومعدلات استهلاك الوقود ومقارنته بالطاقة المولدة ومراجعة معايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، وغيرها من الإجراءات فى ضوء معايير جودة التشغيل وتحسين المعدلات الانتاجية لمحطات توليد الكهرباء، فى نطاق عمل الشركة بمحافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

اجتماع وزير الكهرباء مع العاملين بشركة شرق الدلتا

بالإضافة إلى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ والتنسيق والربط مع مركز التحكم ومدى الاستجابة وسرعة تلبية احتياجات الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، لاسيما فى أوقات الذروة، وناقش الدكتور عصمت ، خطة مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل فى إطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل.

من ناحيته، قال الدكتور محمود عصمت ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بصدد طرح مبادرة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة وان المبادرة ستكون بمشاركة جميع الجهات المعنية، مضيفا ان هناك تنسيق مع محافظة الإسماعيلية للتوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأكد الرؤية الواضحة التى تشمل خطة عمل لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد ، وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى، موضحا أن الزيارات الميدانية إلى محطات توليد الكهرباء كشفت عن ضرورة الاهتمام بالصيانة وإعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية، موجها بصياغة برامج متخصصة لتدريب العاملين بكل قطاع وأهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات.

اجتماع وزير الكهرباء مع العاملين بشركة شرق الدلتا

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن الشركة تعمل فى نطاق عمل واسع وبه مشروعات استراتيجية عديدة فى مختلف مجالات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية وغيرها ، وهو مايضع على عاتق العاملين فى القطاعات المختلفة مسئولية كبيرة للمساهمة فى تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة ، موضحا اهمية استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء في كافة المجالات لمواكبة التطور الذى تشهده المنطقة ، موضحا المراجعة الشاملة للأصول والموارد المتاحة للاستفادة منها وتشغيلها فى إطار استراتيجية العمل.

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