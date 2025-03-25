بطاقة الخدمات المتكاملة.. شهدت الساعات الماضية بحث عدد كبير من المواطنين على موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، مما يسهم في توفير الدعم للفئات المستحقة، بما في ذلك الأشخاص ذوي متلازمة داون، وذوي الإعاقات الذهنية، البصرية، والسمعية، بالإضافة إلى الأفراد الذين يعانون من متلازمة القزامة والإعاقات الجسدية.

استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ومن جانبها، كانت كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، التفاصيل الكاملة حول موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشان، موضحة أن جميع الخدمات التي تتم لهؤلاء الفئات تكون عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي.

استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2025

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أبرز المعلومات عن كيفية وخطوات وطرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2025:

خطوات موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

الدخول للموقع المخصص للاستعلام من الرابط من هنـــــــــــــــــــــــا

الدخول بالرقم القومي الخاص.

الضغط على كلمة الاستعلام

بطاقة الخدمات المتكاملة

خطوات التسجيل لـ بطاقة الخدمات المتكاملة

الدخول للموقع المخصص للتقديم، عبر الرابط من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا

سجل البيانات بدقة.

ملئ البيانات الشخصية.

بعد التسجيل يظهر رقم الطلب الخاص بالمواطن، ويرجى الاحتفاظ به.

متابعة الطلب بالاستعلام عنه من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يذكر أن يقدم كارت الخدمات المتكاملة لحامليه العديد من المزايا ومن أبرز هذه الفوائد، يتمتع حاملو الكارت بفرص توظيفية تصل إلى 5% في القطاع الحكومي، وكذا تسهيل عملية الدمج التعليمي للمستفيدين في المعاهد والجامعات، بالإضافة إلى منحهم الحق في الحصول على الرعاية الصحية المجانية، والتي تشمل الكشف والعلاج في المستشفيات الحكومية.

كذلك، يوفر الكارت إعفاءات جمركية على الأجهزة التعويضية وشراء السيارات الخاصة. كما يتم إعفاء المستفيدين من المصاريف الدراسية في مدارس التعليم الأساسي.

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