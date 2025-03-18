شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2025.. اعرف الخطوات

بطاقة الخدمات المتكاملة.. مع تزايد الاهتمام بضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية، يبحث العديد من المواطنين في مصر عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2025.

حيث أن بطاقة الخدمات المتكاملة تهدف إلى توفير مزايا متعددة لذوي الإعاقة، بما يساهم في تسهيل حياتهم اليومية وتقديم فرص متساوية لهم في مختلف المجالات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2025.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2025

1. عبر الإنترنت: يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنا، وإدخال الرقم القومي واختيار خدمة "ذوي الإعاقة" للحصول على التفاصيل المطلوبة.

2. الخط الساخن 1444:الاتصال بالرقم 1444 وإدخال الرقم القومي لإتمام عملية الاستعلام.

3. مكاتب التضامن الاجتماعي: التوجه إلى أقرب مكتب للتضامن الاجتماعي وتقديم بطاقة الرقم القومي للحصول على المساعدة اللازمة.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ألا يكون لديه دخل ثابت.

أن يكون عمره أقل من 60 عامًا.

أن يحمل الجنسية المصرية.

الخدمات المتكاملة 2025



مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2025

فرص توظيفية: يتيح الكارت الحصول على فرص توظيفية تصل إلى 5% في القطاع الحكومي.

دمج في التعليم: يساهم في دمج ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية والمعاهد والجامعات.

رعاية صحية مجانية: يوفر رعاية صحية مجانية في المستشفيات الحكومية.

إعفاءات جمركية: يتيح الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية وشراء السيارات الخاصة.

إعفاء من المصاريف الدراسية: يتم إعفاء حاملي الكارت من المصاريف الدراسية في مدارس التعليم الأساسي.



أهمية كارت الخدمات المتكاملة

يعد كارت الخدمات المتكاملة خطوة مهمة لدعم ذوي الإعاقة وتسهيل حياتهم اليومية، يتيح لهم فرصًا متساوية في التوظيف والتعليم، ويوفر لهم رعاية صحية مجانية، وإعفاءات جمركية على الأجهزة التعويضية والسيارات.

كما يسهم الكارت في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تسهيلات تضمن دمجهم الكامل في المجتمع. بذلك، يعكس كارت الخدمات المتكاملة اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دور ذوي الإعاقة في المجتمع.

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