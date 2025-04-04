استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. تعرف على الخطوات

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. يواصل الآلاف من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية عمليات البحث والاستعلام عن موقفهم من برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لمعرفة مدى الاستحقاق أو مواعيد الصرف الخاصة بالدعم النقدي الشهري.

ويُعد استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي أحد أهم مظلات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمرأة المعيلة.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

ويتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي خدمة استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي مجانًا، حيث يمكن للمواطن إدخال رقمه القومي المكون من 14 رقمًا، ثم الضغط على "استعلام"، ليظهر له موقفه من الدعم، سواء كان "ساريًا"، أو "موقوفًا"، مع توضيح سبب الوقف إن وجد.

وتؤكد الوزارة على ضرورة تحديث بيانات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي أولًا بأول، خاصةً في حال تغيير أي بيانات اجتماعية أو صحية أو تعليمية تخص الأسرة، وذلك لضمان استمرار الاستفادة من الدعم دون انقطاع، كما تواصل فرق المتابعة الميدانية أعمالها للتحقق من شروط الاستحقاق، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

ويُعد استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

الموجز يرصد عبر النقاط التالية تفاصيل وخطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي وهي كالتالي:

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للمستفيدين زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي يتوفر قسم خاص داخل الموقع يتيح للمستفيدين التحقق من حالة الدعم. يجب على المستفيد إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة. بعد إدخال الرقم القومي، يتم النقر على زر الاستعلام، لتظهر جميع التفاصيل المتعلقة بحالة الدعم، بما في ذلك قيمة المبلغ المستحق وموعد الصرف وأي تحديثات على الحساب.

الفئات المستحقة من دعم تكافل وكرامة

الأسر ذات الدخل المحدود التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت. كبار السن (65 عامًا فأكثر) الذين لا يحصلون على معاشات تأمينات اجتماعية. ذوو الإعاقة، بشرط تقديم شهادة طبية تفيد بأن نسبة العجز 50% أو أكثر. الأيتام غير الحاصلين على دعم مالي من أحد الوالدين. النساء المعيلات والمطلقات والأرامل دون مصدر دخل ثابت.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

أن يكون المستفيد مصري الجنسية ومقيمًا داخل مصر.

عدم امتلاك سجل تجاري أو عقارات ذات قيمة مرتفعة أو سيارات حديثة.

ألا يتجاوز الدخل الشهري الثابت 400 جنيه من أي جهة حكومية أو خاصة.

التزام الأسر بإلحاق الأطفال بالتعليم وإجراء الفحوصات الطبية الدورية.

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