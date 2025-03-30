طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة عبر موقعها الرسمي، حيث يستفيد نحو 5.2 مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة 2025.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة.

تكافل وكرامة

رابط اسماء الجدد في تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة والدخول للاستعلام عبر موقعها الرسمي من هنا.

شروط الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي وهي كالتالي:

أدخل الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على المعاش.

اضغط على استعلم لعرض بيانات التسجيل وحالة البطاقة، سواء كانت سارية مع بيان المبلغ المستحق، أو متوقفة مع ذكر سبب الإيقاف لاستكمال الأوراق المطلوبة.

تكافل وكرامة

شروط معاش تكافل وكرامة 2025

للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة 2025 يجب توافر الشروط التالية:

عدم العمل في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني يزيد عن 1800 جنيه شهريًا، وعدم الحصول على معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

وجود أبناء من حديثي الولادة حتى 26 عامًا، مع التزام الأسرة بـ:

متابعة الصحة الأولية للأطفال من يوم حتى 6 سنوات، والتي تشمل متابعة النمو، استكمال التطعيمات الأساسية، وحضور جلسات التوعية الصحية بمعدل جلستين سنويًا للأم.

انتظام الأبناء في التعليم من سن 6 إلى 26 عامًا.

أن يكون المتقدم مسنًا بعمر 65 عامًا فأكثر، أو من ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة التي تعيق القدرة على العمل، بشرط إثبات الحالة الصحية من خلال الفحص الطبي أو كارت الخدمات المتكاملة.

يشمل الدعم الأيتام غير الخاضعين لرعاية الوالدين، حيث تتم كفالتهم من قِبَل أقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.

يمكن الاستعلام بسهولة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان استمرارية الاستفادة من الدعم أو استكمال الأوراق المطلوبة في حال توقف الصرف.

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