مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025.. تعرف عليها

يبحث عدد كبير من المصريين عن مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025 حيث يعد شريان الحياة الرئيسي في مدن القاهرة الكبرى.

ويعتبر مترو الأنفاق من وسائل النقل الآمنة التي يعتمد عليها المواطنين في قضاء التزاماتهم اليومية والذهاب أيضاً من وإلى العمل، كما أنه شبكة عملاقة تتيح الأمان والراحة والسرعة، وذلك بالإضافة إلى أسعاره القليلة التي تجعله الاختيار الأمثل في غالبية الأوقات.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025

ومع حلول عيد الفطر المبارك غدًا الاثنين 31 مارس 2025، ينشر “الموجز” مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025، في خطوط المترو الثلاثة.

وستشهد مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025 تغييرات ملحوظة تتناسب مع احتياجات الركاب في فترة عيد الفطر المبارك.

مترو الأنفاق

وزارة النقل تعلن عن مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025

أعلنت وزارة النقل عن مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025 حيث تم تعديل ساعات العمل لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في التنقل خلال فترة الأعياد.

وتبدأ قطارات مترو الأنفاق في جميع الخطوط الثلاثة في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على أن يتم تمديد ساعات العمل حتى وقت متأخر من الليل، وعلى وجه الخصوص، سيكون آخر قطار يغادر محطات المترو في الساعة 12:30 صباحًا في الخط الأول، وفي الساعة 12:40 صباحًا في الخط الثاني.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025 بالخطوط المختلفة

الخط الأول (حلوان - المرج): يبدأ من الساعة 5:15 صباحًا، وآخر قطار من محطة حلوان في الساعة 12:15 صباحًا، ومن محطة المرج في الساعة 12:30 صباحًا.

الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب): يبدأ من الساعة 5:15 صباحًا، وآخر قطار يغادر من محطتي شبرا الخيمة والمنيـب في الساعة 12:40 صباحًا.

الخط الثالث (عدلي منصور - جامعة القاهرة): يبدأ من الساعة 5:15 صباحًا، مع تمديد ساعات التشغيل حتى الساعة 2:00 صباحًا.

مترو الأنفاق

وستساهم مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025 في تسهيل انتقال الأشخاص بين أماكن العمل والتجمعات العائلية والأنشطة الاجتماعية، مما يساهم في رفع مستوى الراحة والمرونة في التنقل، كما أن هذه الخطوة تعكس اهتمام وزارة النقل بتطوير وتحسين جودة خدمات النقل العام، مما يساعد في الحد من الازدحام المروري وتسهيل حياة المواطنين.

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