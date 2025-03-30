التموين: تخفيضات 30% على السلع الغذائية وفتح المجمعات والمخابز خلال إجازة عيد الفطر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية طوال إجازة عيد الفطر المبارك، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، إلى جانب توفير منتجات كعك العيد بجودة عالية وبنفس نسبة الخصم.

توفير السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية خلال عيد الفطر

نجحت الوزارة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، إذ حرصت على إتاحة كافة السلع للمواطنين عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية.

غرف عمليات لمتابعة توافر السلع التموينية خلال العيد

أنشأت الوزارة غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع وانتظام الأنشطة التموينية خلال إجازة عيد الفطر، كما تم إنشاء غرفة عمليات أخرى داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لرصد عمليات توزيع السلع وضمان عدم حدوث أي نقص.

وزير التموين

تابعت الغرف التشغيل اليومي للمجمعات الاستهلاكية، وتوافر اللحوم والدواجن، إلى جانب استمرار تشغيل 50% من مخازن الجملة لصرف السلع التموينية وسلع المنحة الإضافية لشهر أبريل، وواصلت مصانع تعبئة السكر والزيوت العمل خلال الإجازة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

تفاصيل صرف المنحة الإضافية للمواطنين على بطاقات التموين

حددت وزارة التموين ضوابط صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين عبر بطاقات الدعم، إذ شملت قائمة السلع المتاحة أكثر من 30 سلعة يمكن صرفها وفقًا لرغبة المواطن، وتم تحديد الحد الأقصى للصرف كالتالي:

البطاقة المتضمنة فردًا واحدًا والمستحقة لـ125 جنيهًا دعم إضافي: صرف 2 كيلو سكر حر وزجاجة زيت حر، بالإضافة إلى إمكانية صرف باقي مبلغ المنحة من السلع الحرة الأخرى.

البطاقة المتضمنة أكثر من فرد والمستحقة لـ250 جنيهًا دعم إضافي: صرف 4 كيلو سكر حر و2 زجاجة زيت حر، مع إمكانية استكمال مبلغ المنحة بسلع أخرى من القائمة المتاحة.

مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر وضمان توافر الخبز

وفرت الوزارة حصص الدقيق للمخابز البلدية المنتشرة في جميع المحافظات، مع إعادة مواعيد إنتاج الخبز لما كانت عليه قبل شهر رمضان، لضمان استمرارية الإنتاج بالكفاءة المطلوبة.

كما شددت الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان توافر السلع بأسعارها الرسمية، ومنع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للسلع.

إجراءات وزارة التموين لتنظيم العمل بالمخابز خلال الإجازة

قسمت الوزارة العاملين بالمخابز للعمل بنظام التناوب لضمان استمرار الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة, وتم صرف حصص الأقماح مقدمًا للمطاحن التي ستحصل على إجازة، وفقًا لمتوسط الاستهلاك المحدد لها.

كما أتاحت الوزارة للمخابز التي ستتوقف عن العمل يوم 2 أبريل 2025 إمكانية صرف حصص الدقيق وفقًا لمبيعات آخر يوم عمل لها، على أن تستأنف العمل بالنظام الطبيعي اعتبارًا من 3 أبريل 2025.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها بضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال فترة عيد الفطر، مشددةً على أن خططها تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتجات بجودة عالية، مع متابعة دورية لضمان عدم حدوث أي نقص في السلع التموينية أو المخابز.

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