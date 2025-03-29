يترقب الكثير من المواطنين موعد صرف السلع التموينية لشهر أبريل 2025، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، خاصة في ظل استقرار أسعار السلع التموينية وعدم الإعلان عن أي زيادات جديدة.

ويستعرض "الموجز"، خلال التقرير التالي موعد صرف السلع التموينية لشهر أبريل، وأماكن الصرف.

موعد صرف تموين شهر أبريل 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن صرف تموين شهر أبريل 2025 سيبدأ رسميًا يوم الثلاثاء 1 أبريل، ويستمر طوال الشهر دون أي تغيير في المواعيد رغم تزامنه مع عيد الفطر. ويأتي ذلك لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم التموينية في مواعيدها دون تأخير.

السلع التموينية

أماكن صرف المقررات التموينية لشهر أبريل

يستطيع المواطنون صرف المقررات التموينية من خلال المنافذ المعتمدة التي تشمل:

محلات البقالة التموينية المنتشرة في جميع المحافظات.

المجمعات الاستهلاكية الكبرى التابعة لوزارة التموين.

منافذ جمعيتي التي تديرها الوزارة لدعم الأسر المستحقة.

المنافذ التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة.

جميع هذه المنافذ تعمل على مدار الشهر لتوفير السلع التموينية للمستفيدين دون أي قيود أو نقص في الكميات المخصصة لهم.

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2025

أكدت وزارة التموين أن أسعار السلع التموينية لشهر أبريل ستظل مستقرة دون أي زيادات جديدة، وجاءت أسعار السلع التموينية على النحو الآتي:

بلغ سعر السكر المعبأ 12.60 جنيهًا للكيلوجرام.

بينما وصل سعر الأرز المعبأ إلى 12.60 جنيهًا للكيلوجرام أيضًا.

أما زجاجة الزيت سعة 800 مللي، فقد سجلت 30 جنيهًا.

في حين بلغ سعر الدقيق المعبأ 18 جنيهًا للكيلوجرام.

سجل العدس المجروش 21 جنيهًا لنصف الكيلو.

والفول المعبأ 9 جنيهات.

بينما تم تحديد سعر صلصة الطماطم بعبوة 300 جرام بـ 8 جنيهات.

فيما بلغ سعر الجبنة التتراباك 250 جرامًا 14 جنيهًا .

ومسحوق الغسيل الأوتوماتيك وزن 800 جرام 25 جنيهًا.

المخصصات التموينية لشهر أبريل 2025

لم تعلن وزارة التموين عن أي تغييرات في الحصص التموينية المخصصة لكل بطاقة، حيث يستمر صرف كيلو سكر لكل فرد بحد أقصى 6 كيلوجرامات لكل بطاقة، بالإضافة إلى زجاجة زيت لكل فرد بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة. كما تتاح باقي السلع الأساسية بأسعار مدعمة وفقًا لاختيارات المستفيدين.

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