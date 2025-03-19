كيفية الاستعلام عن الزيادة التموينية.. إليك أسعار السلع الحرة

الاستعلام عن الزيادة التموينية.. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء صرف الزيادة التموينية اليوم الثلاثاء 18 مارس، والتي تشمل 10 ملايين أسرة مستحقة ضمن الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة مؤخراً.

ومن المقرر أن يستفيد أصحاب بطاقات التموين من هذه الزيادة التموينية وفقاً لشروط معينة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن الزيادة التموينية.

طرق الاستعلام عن الزيادة التموينية

أكدت وزارة التموين أن عملية الاستعلام عن الزيادة التموينية تتم من خلال رسائل نصية تُرسل إلى بونات صرف الخبز الخاصة بالأسر المستحقة، يقتصر صرف الزيادة التموينية على 10 ملايين أسرة فقط، ومن خلال هذه الرسائل يمكن للأسرة التعرف على قيمة الزيادة المقررة لهم، والتي تتراوح بين 125 إلى 150 جنيهاً. على الأسر المستفيدة التوجه إلى منافذ السلع التموينية التابعة لها لتحصيل الدعم الإضافي.

الزيادة التموينية

أسعار السلع الحرة على زيادة التموين

فيما يتعلق بالسلع التي يمكن صرف الدعم الإضافي مقابلها، أوضحت مصادر في وزارة التموين أن الدعم سيتم صرفه على هيئة سلع حرة، وليست سلع تموينية مدعمة. فيما يلي الأسعار الخاصة بالسلع التي يمكن صرف الدعم الإضافي مقابلها:

كيس السكر الحر: 30 جنيهاً.

زجاجة الزيت: 52 جنيهاً.

كيس الأرز المصري: 27 جنيهاً.

كيس دقيق: 18 جنيهاً.

بالإضافة إلى سلع أخرى مدرجة ضمن قائمة السلع التموينية المتاحة.

مدة صرف الدعم الإضافي

أما عن مدة صرف الدعم الإضافي، فقد أكدت الوزارة أن فترة الصرف ستكون على مدار شهري مارس وأبريل، ويمكن للأسر المستفيدة التوجه إلى المنافذ الخاصة بالصرف في أي وقت خلال هذه الفترة لاستبدال قيمة الدعم المخصص لها بعدد من السلع الحرة المتاحة، ليس هناك مهلة محددة للصرف، مما يعني أن الأسر المستحقة يمكنها استبدال الدعم في أي وقت خلال الشهرين المقررين.

يُذكر أن هذه الزيادة تأتي في إطار الجهود الحكومية لتخفيف العبء عن الأسر المصرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

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