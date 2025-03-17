كيفية استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين التالفة.. اعرف الخطوات

استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين.. يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة استخراج البطاقة التموينية بدل فاقد أو تالف، وتستهدف وزارة التموين تسهيل هذه العملية عبر عدة طرق، سواء عبر الإنترنت أو من خلال مكاتبها المنتشرة في مختلف المحافظات.

ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لمستخدمي بطاقة التموين استبدال البطاقات المفقودة أو التالفة بسهولة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كيفية استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين التالفة.

كيفية استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين التالفة

من خلال بوابة مصر الرقمية:

يمكن استخراج البطاقة بدل فاقد أو تالف عبر الإنترنت عن طريق بوابة مصر الرقمية من المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى أي مكتب تموين. وتتم هذه الخدمة بسهولة عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبوابة، وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ومن ثم تقديم الطلب.

من خلال مكاتب التموين:

تتيح وزارة التموين أيضًا استخراج البطاقة من خلال مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات، حيث يتم تقديم طلب مع بعض المستندات مثل صور من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة والمستفيدين بها، إضافة إلى رقم موبايل مسجل.

خطوات استخراج البطاقة التموينية بدل فاقد عبر بوابة مصر الرقمية

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية: قم بزيارة الموقع الرسمي للبوابة عبر الرابط هنا وسجل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

إنشاء حساب أو تسجيل الدخول: في حال لم يكن لديك حساب مسبق، اضغط على "تسجيل حساب" وأنشئ حسابك الجديد باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول واسم الأم. إذا كان لديك حساب مسبق، قم بتسجيل الدخول.

اختيار خدمة التموين: بمجرد الدخول إلى حسابك، اضغط على أيقونة "التموين" من القائمة الرئيسية.

طلب إصدار بطاقة بدل فاقد: اختر "إصدار بطاقة بدل فاقد" من الخيارات المتاحة ثم اضغط على "ابدأ الخدمة".

إدخال البيانات المطلوبة:

أدخل بياناتك مثل المحافظة والإدارة التموينية، ثم اختر المكتب التمويني الأقرب إليك.

قم بالاطلاع على الشروط والأحكام، وافق عليها ثم اضغط "التالي".

إتمام الطلب: بعد إدخال البيانات، ستعرض لك تفاصيل الطلب. يمكنك تعديل أي من المعلومات في حال كانت غير دقيقة، ثم اضغط على "التالي". ستظهر لك رسالة تفيد بتقديم طلبك بنجاح.

متابعة الطلب: يمكنك تتبع حالة طلبك من نفس الموقع عبر الضغط على "تتبع الطلب".

الوقت المستغرق والرسوم

تستغرق عملية استخراج البطاقة التموينية بدل فاقد أو تالف من 10 أيام إلى أسبوعين، ويتم خصم رسوم استخراج البطاقة من قيمة الدعم التمويني المخصص للمواطن، كما أن إصدار البطاقة التموينية بدل فاقد أو تالف أصبح أكثر سهولة من خلال منصات الإنترنت ومكاتب التموين، ما يوفر الوقت والجهد للمواطنين.

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