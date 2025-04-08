زيادة معاش تكافل وكرامة 25% رسميا والتطبيق منتصف الشهر الجاري

يستعد مستحقي معاش تكافل وكرامة لصرف الزيادة التي أقرتها الحكومة في فبراير الماضي 2025، وذلك لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً على مواجهة غلاء الأسعار والخدمات.

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، منتصف الشهر الخالي وتحديدا في 15 أبريل 2025، ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويستعرض الموجز خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل 2025.

معاش تكافل وكرامة

زيادة معاش تكافل وكرامة 2025

تستعد الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بـ زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل الجاري بشكل دائم ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية.

تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة

ومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% خلال شهر أبريل الجاري وذلك وفق خطة الحكومة، التي تستهدف زيادة معاشات تكافل وكرامة أولاً بشكل دائم ، وبذلك سيتم صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل بالزيادة الجديدة .

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيًا

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط المخصص من وزارة التضامن من خلال هذا الرابط.

2. اختيار برنامج تكافل وكرامة

3. إدخال الاسم رباعي للمستفيد.

4. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

5. إدخال رقم الهاتف المسجل للمستفيد.

6. الضغط على زر استعلام لعرض تفاصيل المعاش المستحق.

الفئات المستحقة لصرف معاش تكافل وكرامة

يشمل دعم تكافل الأسر التي تعاني من ظروف معيشية خاصة، وهي:

1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، مع أبناء معالين.

2. الأسرة المعالة.

3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4. أسرة المجند.

5. الأسرة مهجورة العائل.

الجدير بالذكر، أنه تم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025 بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف مساعدات إضافية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان 2025، بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه بجانب قيمة الدعم المخصص للمستفيدين شهريا.

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