موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 ورابط الاستعلام

تتزايد عمليات عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، للاستفسار عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر إبريل 2025، كما تعددت التساؤلات عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة.

ويعتمد أكثر من 5 مليون أسرة، على معاش تكافل وكرامة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولذا يستعرض الموجز موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2025، حيث تبدأ الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعى في صرف الزيادة الجديدة بداية الشهر الجاري.

معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2025

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2025، من يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس الجاري، وذلك من خلال المنافذ المعتمدة للصرف، مثل مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

زيادة معاش تكافل وكرامة

وكان الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن أن الحكومة قررت زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بدءًا من شهر أبريل الجاري، وذلك بشكل دائم، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة أعباء المعيشة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الرابط التالي

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المنافذ التي يمكن من خلالها صرف الدعم النقدي للمستحقين، ومن أبرزها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري.

- منافذ الصرف الإلكتروني التي تعتمدها الوزارة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيًا

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط المخصص من وزارة التضامن.

2. اختيار برنامج تكافل وكرامة.

3. إدخال الاسم رباعي للمستفيد.

4. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

5. إدخال رقم الهاتف المسجل للمستفيد.

6. الضغط على زر «استعلام» لعرض تفاصيل المعاش المستحق.

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