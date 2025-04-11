تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة.. إليك الخطوات كاملة

تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة.. يعتبر برنامج "تكافل وكرامة" أحد البرامج الحكومية في مصر التي تهدف إلى توفير الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا، ويشمل هذا الدعم العديد من الفئات، بما في ذلك المرأة المتزوجة التي تستحق المعاش الشهري وفقًا لشروط معينة.

ويُعد تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة خطوة مهمة بالنسبة للمستفيدين، حيث يمكن معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على الدعم أم لا.

تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

ويقدم لكم الموجز كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة.

كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي في مصر عدة طرق يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة الاستحقاق لمخصصات تكافل وكرامة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال وسائل أخرى:

الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي:

الدخول إلى قسم "الخدمات الإلكترونية" في الموقع من (هنا).

بعد ذلك، يتم اختيار "استعلام تكافل وكرامة" من الخيارات المتاحة.

يتم إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة للاستعلام.

ثم الضغط على زر "استعلام".

تظهر نتيجة الاستعلام فورًا بعد إتمام الخطوات.

لساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

من خلال الاتصال على الرقم 1444، يمكن الحصول على معلومات دقيقة حول حالة الاستحقاق، كما يمكن للمواطنين طرح أي استفسارات تتعلق بالبرنامج.

الرسائل النصية:

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إرسال رسائل نصية للاستعلام عن تكافل وكرامة ،ويتم إرسال الرقم القومي إلى الرقم 1444، وفي خلال دقائق يتم الرد برسالة تحتوي على نتيجة الاستعلام.

زيارة مكاتب التأهيل الاجتماعي:

يمكن أيضًا زيارة أقرب مكتب تأهيل اجتماعي في المنطقة للاستعلام بشكل مباشر حول حالة طلب تكافل وكرامة.

شروط استحقاق المرأة المتزوجة لمعاش تكافل وكرامة:

الجنسية المصرية: يجب أن تكون المرأة حاملة للجنسية المصرية.

الزوج: في حال كانت المرأة متزوجة، يجب أن يكون الزوج غير عامل في الوظائف الحكومية أو الخاصة التي تتجاوز دخلها الحد الأدنى المعتمد.

الأسرة: يُشترط أن تكون الأسرة بحاجة ماسة للمعاش، وألا تكون قد تلقت مساعدات اجتماعية أخرى.

الأبناء: في حالة وجود أبناء، يجب أن يكونوا في سن الدراسة أو حديثي الولادة.

أهمية برنامج تكافل وكرامة:

برنامج تكافل وكرامة يُعتبر من الأدوات الرئيسية في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة، ويهدف إلى تحسين الوضع المالي والاقتصادي للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وقد ساعد هذا البرنامج في دعم الملايين من الأسر في مختلف أنحاء مصر، مما يساهم في تحسين نوعية حياتهم.

اقرأ أيضا :

الآن اعرف الموعد الرسمي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد أعمال الترميم والتطوير

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 بعد تبكيرها