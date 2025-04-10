الآن اعرف الموعد الرسمي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد أعمال الترميم والتطوير

بعد غلق دام لمدة عام تقريبًا، تبدأ حديقة الحيوان في الجيزة الاستعداد لفتح أبوابها مرة أخرى في سبتمبر 2025، بعد سلسلة من أعمال التطوير التي تهدف إلى إحياء هذه المعلمة الشهيرة.

حديقة الحيوان تعد واحدة من أقدم حدائق الحيوانات في مصر، تشهد الآن تحديثات شاملة على مستوى البنية التحتية والمحافظة على معالمها التاريخية المميزة، وبحسب الخطة الموضوعة، ستشمل الأعمال ترميم الأشجار القديمة وإعادة تأهيل المناطق الحيوانية التي تعرضت للتلف، ويرصد الموجز أبرز أعمال التطوير لحديقة الحيوان والموعد الرسمي للافتتاح فيما يلي:

حديقة الحيوان

مرافق جديدة تقدم تجربة استثنائية للزوار

من بين المرافق الجديدة التي سيتم إضافتها هي "Giza Zoo Safari Glamping"، وهو فندق مميز يتيح للزوار الإقامة وسط الحديقة في بيئة طبيعية فريدة.

كما سيتم إنشاء "Zoo Antique Bazaar"، سوق مخصص للتحف والهدايا، إضافة إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي التي ستضمن للزوار قضاء وقت ممتع أثناء زيارتهم هذه التحديثات تهدف إلى جعل تجربة الزوار أكثر تميزًا ومتعة.

ربط الحديقتين بنفق حديث لتسهيل التنقل

من أبرز التحديثات هو الربط بين حديقة الحيوان وحديقة الأورمان عبر نفق حديث يسهل حركة الزوار بين الحديقتين.

هذا الربط سيعزز من التجربة السياحية ويوفر للزوار فرصة لاكتشاف المزيد من المساحات الخضراء والمعالم الطبيعية التي تتميز بها المنطقة.

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

من المقرر أن يتم افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة رسميًا أمام الجمهور في سبتمبر 2025، بعد انتهاء جميع مراحل التطوير وربطها بحديقة الأورمان عبر نفق حديث يسهل حركة الزوار بين الحديقتين.

ويهدف المشروع إلى إعادة وضع الحديقة على خريطة السياحة البيئية، وجعلها واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في مصر.

التفاصيل المقبلة حول التذاكر ومواعيد الزيارة

من المتوقع أن تُعلن وزارة الزراعة قريبًا عن مواعيد الزيارة الجديدة وأسعار التذاكر، مما يتيح للجمهور معرفة تفاصيل أكثر حول التوقيتات المتاحة والخدمات التي ستقدمها الحديقة بعد افتتاحها.

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