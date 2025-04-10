تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2025.. عطلة رسمية مدفوعة الأجر

موعد إجازة شم النسيم 2025.. يترقب المصريون حاليًا موعد إجازة شم النسيم 2025 للاحتفال بعيد شم النسيم ، الذي يُعد من أبرز الأعياد المرتبطة ببداية فصل الربيع، ويتميز بطابعه العائلي والترفيهي، حيث يحرص المواطنون على قضاء هذا اليوم في الحدائق العامة والمتنزهات، وتناول الأطعمة التقليدية مثل الفسيخ والرنجة والبيض الملون.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير تفاصيل موعد إجازة شم النسيم 2025 على النحو الآتي:

متى موعد إجازة شم النسيم 2025؟

وينتظر العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد موعد إجازة شم النسيم 2025، وخاصة أنه وفقًا للحسابات الفلكية الرسمية، يصادف شم النسيم 2025 يوم الإثنين 21 إبريل، ويُعد هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بموجب قانون العمل المصري، ويشمل القرار كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، والوحدات المحلية، والشركات التابعة للقطاعين العام والأعمال العام، إضافة إلى الطلاب في المدارس والجامعات.

شم النسيم

كيف يحتفل المصريون بشم النسيم؟

يمثل شم النسيم مناسبة مميزة تتوارثها الأجيال، ويُعد من الأعياد التي يحرص فيها المصريون على قضاء الوقت في الهواء الطلق. وتبدأ الاحتفالات منذ الصباح الباكر، حيث تتوجه الأسر إلى الحدائق العامة والمتنزهات، ويتناولون أطعمة تقليدية مرتبطة بهذا اليوم، أبرزها الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر والبيض الملون. ويُعتقد أن هذه الأطعمة ترمز إلى معاني الحياة والتجدد في الثقافة المصرية القديمة.

كما تُنظم بعض المحافظات فعاليات احتفالية تشمل عروضًا فنية وشعبية للأطفال والعائلات، وتزداد حركة التنقل والسفر الداخلي خاصة إلى المدن الساحلية للاستمتاع بأجواء الربيع الدافئة.

هل شم النسيم عادة فرعونية ؟

يُعد شم النسيم من أقدم الأعياد المصرية، إذ يرجع تاريخه إلى العصور الفرعونية، وكان المصريون القدماء يحتفلون به إيذانًا ببداية فصل الربيع وبداية موسم الحصاد، ويأتي شم النسيم دائمًا في اليوم التالي لعيد الفصح المجيد، ما يجعله عيدًا متغير الموعد كل عام حسب التقويم القبطي والميلادي.

أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

حددت الدولة المواعيد الإجازات الرسمية 2025، كالتالي:

شم النسيم: الإثنين 21 إبريل

عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 إبريل

عيد العمال: الخميس 1 مايو

وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو

عيد الأضحى المبارك: الجمعة 6 يونيو حتى الأحد 8 يونيو

رأس السنة الهجرية: الخميس 26 يونيو

ذكرى ثورة 30 يونيو: الإثنين 30 يونيو

عيد ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو

المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): الإثنين 6 أكتوبر

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