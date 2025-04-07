اعرف هل يوم شم النسيم 2025 إجازة رسمية في مصر؟

مع نهاية إجازة عيد الفطر، بدأ المواطنون والعاملون في مختلف القطاعات في طرح تساؤلاتهم المعتادة عن أول إجازة رسمية قادمة، وهل يوم شم النسيم يعد من بينها؟.

هل يوم شم النسيم إجازة رسمية؟

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية أبرز التفاصيل، في عام 2025، يوافق شم النسيم يوم الإثنين 21 أبريل، وهو ضمن المناسبات الرسمية التي يحصل فيها العاملون على يوم عطلة مدفوعة الأجر، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك بحسب القوانين المنظمة للعمل والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية.

شم النسيم

ما هي الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025؟

بعد شم النسيم، ينتظر المصريون عدة إجازات أخرى خلال ما تبقى من العام، وتشمل المناسبات الدينية والوطنية التالية:

يوم الجمعة 25 أبريل سيكون عيد تحرير سيناء

يوم الخميس 1 مايو عيد العمال

يوم الخميس 5 يونيو وقفة عيد الأضحى

يوم الجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى

يوم السبت 7 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى

يوم الخميس 26 يونيو رأس السنة الهجرية

يوم الإثنين 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو

يوم الأربعاء 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو

يوم الخميس 4 سبتمبر المولد النبوي الشريف

يوم الإثنين 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة

بذلك، فإن عدد الأيام الرسمية المعتمدة كإجازات رسمية في 2025 حوالي 12 يومًا وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

هل تشمل الإجازات الرسمية جميع العاملين؟

لا وهناك فئات لا تُطبق عليها الإجازات الرسمية وهي:

الفرق الطبية داخل المستشفيات، عناصر الشرطة، الصحفيون، عمال المخابز، موظفو محطات الوقود، فرق الإسعاف والطوارئ، العاملون في قطاع النقل والمواصلات، أفراد الدفاع المدني، موظفو المياه والصرف الصحي، العاملون في شركات الكهرباء.

شم النسيم

وأخيراً فإن شم النسيم إجازة رسمية في مصر لعام 2025، ويأتي تحديدًا يوم الاثنين 21 أبريل، ويحصل معظم الموظفين على هذا اليوم كعطلة مدفوعة الأجر ويحرص كثير من المواطنين على الاستمتاع بهذا اليوم في الحدائق والمتنزهات .

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