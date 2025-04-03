كل ما تريد معرفته عن إجازة شم النسيم 2025 وتفاصيل الإجازات الرسمية

إجازة شم النسيم.. مع اقتراب فصل الربيع، يتزايد اهتمام المصريين بموعد إجازة شم النسيم 2025، التي تعد واحدة من الإجازات الرسمية السنوية التي ينتظرها الكثيرون، وفي هذا التقرير يستعرض الموجز إجازة شم النسيم، إمكانية ترحيلها، وأبرز العادات والتقاليد المرتبطة بالاحتفال بهذا اليوم، بالإضافة إلى جدول تفصيلي لجميع الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025.

متى يكون موعد إجازة شم النسيم 2025؟



يحل عيد شم النسيم في عام 2025 يوم الإثنين 21 أبريل، وفقًا للحسابات الفلكية. وكما هو معتاد، يحصل جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص على يوم عطلة مدفوعة الأجر احتفالًا بهذه المناسبة التي ترتبط بتقاليد مصرية قديمة تعود إلى العصر الفرعوني.

هل سيتم ترحيل إجازة شم النسيم 2025؟



اتبعت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، لتمكين الموظفين من الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع الممتدة.

وبما أن شم النسيم يأتي يوم الإثنين 21 أبريل، فمن المحتمل أن يتم ترحيله إلى يوم الخميس 24 أبريل 2025، لكن ذلك سيُحسم بقرار رسمي من مجلس الوزراء المصري قبل موعد الإجازة.

إجازة شم النسيم

إجازة شم النسيم: تقاليد راسخة منذ العصور الفرعونية



تعتبر إجازة شم النسيم من أقدم الاحتفالات في التاريخ المصري، حيث اعتاد المصريون القدماء على الاحتفال بهذا اليوم إيذانًا بقدوم الربيع، وهو ما استمر حتى اليوم مع مجموعة من العادات المميزة، أبرزها:

تلوين البيض: رمز للحياة والتجدد، وهي عادة قديمة ما زالت تمارسها العائلات المصرية حتى اليوم.

تناول الفسيخ والرنجة: تعود هذه العادة إلى العصور الفرعونية، حيث كان المصريون القدماء يقومون بتمليح الأسماك وتخزينها لفترات طويلة لاستهلاكها خلال الاحتفالات.

الخروج إلى الحدائق والمتنزهات: يعد شم النسيم مناسبة مثالية للاستمتاع بالطبيعة والتنزه مع العائلة والأصدقاء.

جدول الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025



بالإضافة إلى شم النسيم، هناك العديد من الإجازات الرسمية التي سيحصل عليها المصريون خلال عام 2025، والتي تشمل المناسبات الوطنية والدينية:

إجازات النصف الأول من العام

الاثنين 21 أبريل – شم النسيم (من المتوقع ترحيله).

الجمعة 25 أبريل – عيد تحرير سيناء.

الخميس 1 مايو – عيد العمال.

الخميس 5 يونيو – وقفة عرفات.

الجمعة 6 يونيو – عيد الأضحى المبارك (أول أيام العيد).

السبت 7 يونيو – ثاني أيام عيد الأضحى.

إجازات النصف الثاني من العام

الخميس 26 يونيو – رأس السنة الهجرية.

الاثنين 30 يونيو – ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو – عيد ثورة 23 يوليو.

الخميس 4 سبتمبر – المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر – عيد القوات المسلحة (ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973).



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