موعد عودة العمل بالبنوك.. والقطاع الحكومي والخاص كل شركة لها سياسة

يتساءل العديد من المواطنين في مصر عن موعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025، خاصةً مع حاجة البعض إلى إجراء معاملات مالية عاجلة مثل السحب، والإيداع، والتحويلات، ويعرض الموجز لمتابعة كافة التفاصيل حول موعد عودة العمل بالبنوك والقطاع الحكومى والخاص.

موعد عودة العمل في البنوك

موعد عودة العمل بالبنوك تفتح البنوك أبوابها أمام العملاء ابتداءً من غدًا الخميس 3 إبريل 2025، وتبدأ في استقبال العملاء وفقًا للمواعيد الرسمية المعتمدة في كافة الفروع ، وستفتح الفروع من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا طوال أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت.

موعد عودة المصالح الحكومية

موعد عودة المصالح الحكومية والقطاع الخاص بعد عيد الفطر ، بجانب البنوك، تستأنف أغلب المصالح الحكومية والهيئات العامة العمل غداً الخميس 3 أبريل 2025، وفقًا لقرارات الحكومة المصرية بشأن إجازة عيد الفطر ، وتشمل هذه الجهات المصالح الحكومية، مكاتب البريد، الشهر العقاري، ووحدات المرور.

موعد عودة القطاع الخاص حسب سياسات كل مؤسسة

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فتختلف مواعيد العودة للعمل حسب سياسات كل شركة، ولكن غالبية الشركات الخاصة تعود للعمل أيضًا غداً الخميس 3 أبريل 2025. كذلك تعود البنوك للعمل في مصر غداً الخميس 3 أبريل 2025 بعد إجازة عيد الفطر، لكن العديد من الخدمات الرقمية متاحة خلال العطلة لتلبية احتياجات العملاء ، لذا يمكنك الاعتماد على الوسائل الإلكترونية لإنجاز معاملاتك المالية بسهولة وأمان.

موعد عودة العمل بالبنوك

البنك المركزي المصري يعلن موعد انتهاء إجازة عيد الفطر

أعلن البنك المركزي المصري أن إجازة عيد الفطر تنتهي اليوم الأربعاء 2 إبريل 2025، لتعاود البنوك فتح أبوابها أمام العملاء اعتبارًا من غدًأ الخميس 3 إبريل 2025.

التوسع الأفقي والرأسي للبنوك المصرية 2025



تحرص البنوك المصرية على توفير الخدمات المصرفية للعملاء بشكل رقمي وتقليدي بما يواكب العصر الحالي ومتطلبانه من سرعة وسهولة، ولذلك تتوسع أفقيا ورأسيا بنشر ماكينات الصراف الآلى التابعة لها وتطوير الفروع التقليدية وافتتاح أخرى لتغطي أنحاء الجمهورية والمناطق النائية بجانب إطلاق التطبيقات البنكية الرقمية.

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موعد إجازة البنوك في عيد الفطر 202.. بعد إعلان دار الإفتاء المصرية

