الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في إجازة العيد

الحد الأقصى للسحب النقدي.. حددت البنوك العاملة في مصر الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي عند 30 ألف جنيه يوميًا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان توفر السيولة النقدية للعملاء وتيسير معاملاتهم المالية خلال فترة العطلة.

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي

فرضت البنوك رسومًا على عمليات السحب النقدي عند استخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات المدفوعة مقدمًا عبر ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة, وبلغت قيمة الرسوم 5 جنيهات لكل عملية سحب،بينما أعفت البنوك المصرية عملاءها من أي رسوم عند السحب النقدي باستخدام ماكيناتها الخاصة، سواء عبر بطاقات الخصم المباشر، بطاقات المرتبات، أو البطاقات المدفوعة مقدمًا.

عمولات السحب النقدي ببطاقات الائتمان

طبّق بنك مصر عمولة 2% على عمليات السحب النقدي من ماكيناته عند استخدام بطاقات الائتمان، بحد أدنى 15 جنيهًا، بينما تراوحت العمولة بين 3% و5% بحد أدنى 50 جنيهًا عند السحب من ماكينات تابعة لبنوك أخرى.

حدد البنك الأهلي المصري رسوم السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان عند 2% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 10 جنيهات عند السحب من ماكيناته، بينما ارتفعت الرسوم إلى 20 جنيهًا كحد أدنى عند استخدام ماكينات البنوك الأخرى.

الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر

أغلقت البنوك المصرية فروعها طوال فترة إجازة عيد الفطر، وذلك وفقًا للمواعيد الرسمية التي أعلنها البنك المركزي المصري, واستمر تعليق العمل حتى يوم الأربعاء، على أن تستأنف البنوك نشاطها يوم الخميس 3 أبريل، إذ تستقبل العملاء في فروعها بجميع المحافظات من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا وفقًا لمواعيد العمل الرسمية.

الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي

موعد إجازة البنوك في عيد الفطر 2025

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر خلال فترة الإجازة الرسمية لعيد الفطر، والتي تبدأ من يوم الأحد 30 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، على أن تستأنف البنوك أعمالها صباح يوم الخميس 3 أبريل 2025.

اقرأ أيضًا: موعد إجازة البنوك في عيد الفطر 2025 .. من الأحد 31 مارس

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26-3-2025 مقابل الجنيه المصري