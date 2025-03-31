سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 31-3-2025.. وصل كام؟

سعر الريال السعودى اليوم.. أعلنت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 31 مارس 2025, والذي شهد حالة من الاستقرار تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

سعر الريال السعودى اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 31 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودى اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الريال السعودى اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.475 جنيهًا للشراء و13.502 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

بلغ سعر الريال السعودى اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 13.467 جنيهًا للشراء و13.494 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.4667 جنيهًا للشراء و13.5045 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB عند 13.459 جنيهًا للشراء و13.5053 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.4574 جنيهًا للشراء و13.4863 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 13.4469 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية عند 13.4433 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 13.4433 جنيهًا للشراء و13.4699 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان 13.4308 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة عند 13.4228 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.4228 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.4226 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند 13.42 جنيهًا للشراء و13.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 13.4133 جنيهًا للشراء و13.503 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة 13.4007 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول عند 13.40 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.3854 جنيهًا للشراء و13.4967 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 13.3766 جنيهًا للشراء و13.5074 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 13.3369 جنيهًا للشراء و13.5178 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB 13.27 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي 13.1221 جنيهًا للشراء و13.4954 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد عند 13.0268 جنيهًا للشراء و13.4987 جنيهًا للبيع.

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