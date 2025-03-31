سعر الدولار اليوم الاثنين 31 مارس 2025.. أول أيام العيد

سعر الدولار اليوم.. كشفت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدولار اليوم الاثنين 31 مارس 2025, والذي شهد حالة من الاستقرار تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

سعر الدولار اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الدولار اليوم الاثنين 31 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.55 جنيهًا للشراء و50.58 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجّل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك البركة 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 50.51 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

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عاجل | ارتفاع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الخميس