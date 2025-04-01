موعد بداية عمل البنوك المصرية.. مع اقتراب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2025، يستعد القطاع المصرفي في مصر لاستئناف نشاطه بكامل قوته، حيث ستعود البنوك المصرية إلى العمل يوم الخميس 3 أبريل 2025، بعد فترة من الراحة والاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي موعد بداية عمل البنوك المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2025.

موعد بداية عمل البنوك المصرية

موعد بداية عمل البنوك المصرية

أعلن البنك المركزي المصري عن موعد عودة عمل البنوك رسميًا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2025، حيث بدأت الإجازة يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء، ثالث أيام العيد، على أن تستأنف البنوك عملها بشكل طبيعي يوم الخميس 3 أبريل 2025، حيث تفتح فروعها أبوابها لاستقبال المتعاملين بدءًا من صباح ذلك اليوم، هذا الإعلان يأتي ليطمئن المواطنين والشركات الذين يترقبون استئناف الأنشطة المصرفية بعد فترة العطلة الرسمية.

موعد بداية عمل البنوك المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

وفقًا لبيان رسمي من البنك المركزي، سيتم استئناف عمل البنوك المصرية اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، حيث ستبدأ الفروع في استقبال العملاء وتنفيذ جميع العمليات المصرفية خلال المواعيد الرسمية المحددة لكل بنك، ومن المهم أن العديد من الخدمات المصرفية متاحة عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية مثل الإنترنت بانكينج والموبايل بانكينج والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء عمليات السحب والإيداع وشراء الشهادات وربط الودائع عبر التطبيقات الرقمية أو من خلال ماكينات الصراف الآلي.

موعد بداية عمل البنوك المصرية

مواعيد عمل الفروع بعد إجازة عيد الفطر

أما فيما يتعلق بمواعيد عمل الفروع بعد إجازة عيد الفطر، فقد أوضحت عدد من البنوك الحكومية والخاصة أنها ستعود للعمل وفقًا للمواعيد الرسمية التي كانت سارية قبل بداية شهر رمضان 2025، وبالتالي، ستفتح الفروع من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا، بواقع 7 ساعات ونصف يوميًا طوال أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

وتسعى البنوك المصرية إلى توسيع خدماتها المصرفية رقميًا وتقليديًا لتواكب احتياجات العصر الحديث من حيث السرعة والسهولة، ولذلك، فإنها تواصل التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي، وتطوير الفروع التقليدية، وافتتاح فروع جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق النائية، إضافة إلى إطلاق المزيد من التطبيقات البنكية الرقمية.

موعد بداية عمل البنوك المصرية

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