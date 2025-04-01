منح يوم الخميس إجازة رسمية للبنوك والموظفين.. الحكومة توضح السبب

نفت مصادر حكومية صحة الأنباء المتداولة بشأن منح يوم الخميس إجازة رسمية للبنوك والموظفين بعد أن تأكد أن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الاثنين 31 مارس بدلاً من 30 مارس.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن منح يوم الخميس إجازة رسمية للبنوك والموظفين خلال الأسبوع الجاري، حيث أوضحت المصادر أنه لم تصدر أي قرارات رسمية من الحكومة أو الوزارات بخصوص منح يوم الخميس إجازة.

إجازة رسمية للبنوك

وشددت المصادر الحكومية على أن الإجازات الرسمية يتم تحديدها بقرارات رسمية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالنسبة للقطاع الحكومي، أو من وزير العمل فيما يخص العاملين في القطاع الخاص، ولم تحدد أو يصدر إعلان رسمي بشأن منح يوم الخميس إجازة رسمية للبنوك أو للعاملين.

مدة إجازة عيد الفطر 2025

قال رئيس الوزراء سابقًا إنه في حالة استكمال شهر رمضان 30 يومًا ليكون عيد الفطر المبارك يوم الإثنين 31 مارس، فستمتد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025، وهو ما تم تطبيقه رسميًا على جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، لضمان توحيد الإجازات بين مختلف القطاعات.

موعد عودة العمل بعد إجازة عيد الفطر

من المقرر أن يعود العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك إلى العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك يوم الخميس 3 أبريل 2025، وفقًا لمواعيد العمل الرسمية المعتمدة قبل شهر رمضان.

إجازة رسمية للبنوك

أول إجازة رسمية بعد عيد الفطر

بعد إجازة عيد الفطر 2025 ستكون أول إجازة رسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بمناسبة عيد شم النسيم، وهو عطلة رسمية بأجر كامل، والمقرر أن يكون يوم الإثنين 21 أبريل من العام الحالي.

موعد عودة الدراسة للمدارس

ومن المقرر عودة الدراسة للمدارس يوم 5 إبريل من العام الحالي حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم 7 أيام إجازة للطلاب في المدارس من يوم 29 مايو الماضي حتى 4 إبريل الجاري ويأتي ذلك بعد توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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